Ranking da Thomson Reuters destaca CMS entre sociedades de elite

José Luís Arnaut

O Global Elite Law Firm Brand Index dá destaque à CMS, enquanto sociedade com maior crescimento na última edição do ranking elaborado pela Thomson Reuters. A Sociedade Internacional passa assim de 20º para 13º lugar a nível global, com um aumento de 63% na sua brand strength.

A sociedade explica que "o processo de classificação envolveu entrevistas a mais de 1700 advogados e clientes das maiores multinacionais do mundo, em mais de 50 países, com métricas para obtenção dos resultados anuais qe passam pelo top-of-mind awareness, preferência e consideração para acordos e litígios multijurisdicionais".

"Uma marca forte e reconhecida por colegas de profissão e clientes é importante para o sucesso em qualquer negócio. Ser reconhecido a nível global é uma prova do excelente trabalho de todos - tanto das equipas jurídicas, que continuam a prestar um excelente serviço, bem como das equipas de suporte, em particular, de comunicação, marketing e business development, que têm sido fundamentais no nosso posicionamento enquanto sociedade Global", considerou o Managing Partner da CMS, José Luís Arnaut.