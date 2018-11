Raúl Martins: “A proposta de Orçamento do Estado penaliza as empresas”

“Mais precisa de ser feito para garantir a sustentabilidade do turismo”, afirmou esta quinta-feira Raúl Martins, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), na abertura do 30.º Congresso da AHP, que decorre até amanhã em Lisboa.

Para o hoteleiro, “hoje podemos afirmar que a economia portuguesa não é sustentável sem o turismo”, mas realça: “Os investimentos dedutíveis em sede de IRC atingem apenas 10 milhões de euros e não incluem os respetivos juros. Uma vez mais a proposta de Orçamento do Estado penaliza as empresas no cálculo da tributação autónoma e agrava ainda mais a dos veículos, o que no caso da hotelaria tem uma grande incidência, porque a frota automóvel é indispensável à nossa atividade”.

Acresce “o peso que a contribuição dos empregadores assume para a Segurança Social”, assim como “os custos diretos e sobretudo a adicional carga fiscal incluída na fatura da energia”.

“Espera-se que no próximo Orçamento de Estado seja concretizada a afetação aos municípios do IVA turístico, conforme consta do programa do Governo, para que haja uma mais equitativa e justa distribuição aos municípios da receita que a atividade turística gera ao nível local”, atira.

“A expressão do número de participantes deste congresso”, continuou, é um “testemunho inegável da importância que o turismo tem para a economia nacional, dos 8% do PIB, dos 20% da totalidade de exportações e do impacto direto no emprego de 9%”.

Mas não é tudo. “Temos vindo a acompanhar de há quatros anos a esta parte a falta de regulamentação do alojamento local, que tem um impacto nem sempre positivo nas cidades, nomeadamente no seu centro histórico”, refere, sublinhando que cabe aos municípios “promover a construção de habitação para arrendamento (…), tal como assegurar um modelo de mobilidade com recurso a transportes públicos de qualidade”.

Sobre os recursos humanos, sublinha a preocupação da AHP com o volume e qualificações das pessoas que trabalham na hotelaria. Para Raúl Martins, os contratos coletivos de trabalho “são um importante instrumentos de regulação das relações laborais na hotelaria” e frisa: “Temos vindo a negociar com os sindicatos a revisão desses instrumentos, adequando-os aos novos tempos e à valorização das profissões”.

A AHP representa 65% da capacidade hoteleira nacional, com cerca de 700 associados.