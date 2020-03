Reabilitação Urbana. Lisboa captou 5,2 mil milhões de investimento

O investimento imobiliário na Área de Reabilitação Urbana de Lisboa atingiu, no ano passado, 5,2 mil milhões de euros, registando um decréscimo de 12% face a 2018, apurou a Confidencial Imobiliário. Também o número de transações diminuiu. Em 2019, concretizaram-se 10.720 transações de imóveis nos vários segmentos, uma quebra de 18%. Já o valor médio por operação aumentou 7% ou 32 mil euros, para 478.400 euros.

Para Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, “este abrandamento era previsível tendo em conta o pico histórico atingido em 2018, de cerca de 6.000 milhões de euros, e o facto de tal volume consolidar dois anos de crescimentos anuais acima dos 30%”. Como realça, “é um efeito natural do atual ciclo”. O responsável adianta que esta quebra do mercado “é também já reflexo de alguma retração no investimento decorrente da incerteza que se instalou entre os investidores na sequência das mudanças legais e fiscais anunciadas”.

A habitação foi o principal alvo de investimento, concentrando 65% do volume transacionado em 2019, o equivalente a 3,39 mil milhões de euros. Neste segmento contabilizou-se cerca de 8.770 transações, o que reflete uma quota de 82%. A área do comércio e serviços atraiu cerca de 1,28 mil milhões, apresentando uma quota de 25%. Em número de operações, este segmento apresenta uma quota de 13%, equivalente a 1.420 transações.

A freguesia de Santo António captou 595 milhões de euros, seguindo-se Santa Maria Maior (553 milhões), Avenidas Novas (551 milhões) e Misericórdia (532 milhões) foram os principais destinos deste investimento. Arroios atraiu 453 milhões e a Estrela ficou nos 447 milhões. Estas seis freguesias concentram 60% de todo o investimento imobiliário realizado na Área de Reabilitação Urbana em 2019, distanciando-se das restantes freguesias, onde os volumes investidos variam entre 210 milhões e os 24 milhões.

Em comunicado, Ricardo Guimarães lembra que “com esta situação de pandemia, as transações pararam e manter-se-ão assim pelo menos durante o tempo em que estiver instalado o Estado de Emergência. Não sabemos de que intervalo de tempo estamos a falar, mas é inevitável que a atividade anual seja afetada face a 2019”. Na sua opinião, as medidas legais e fiscais preconizadas para o setor do imobiliário deveriam ser reavaliadas para dar confiança aos investidores.