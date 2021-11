Reabilitação urbana tem aumento homólogo de 16,7% em outubro - AICCOPN

Visita ao Hub Criativo do Beato, para acompanhar as obras de construção e falar sobre a construção de um laboratório vivo © Leonardo Negrão / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Novembro, 2021 • 13:29

A atividade do mercado de reabilitação urbana em Portugal registou um aumento homólogo de 16,7% em outubro, quando em setembro o crescimento foi de 11%, face a igual mês do ano anterior, revelou a associação do setor.

De acordo com dados da Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), a carteira de encomendas, por seu lado, aumentou 16%, face ao mesmo mês do ano passado, situando-se num nível superior ao crescimento homólogo de 7,8% observado no mês anterior.

O inquérito ao mercado da reabilitação, elaborado pela AICCOPN junto dos empresários do setor imobiliário que atuam neste segmento de negócio, permitiu saber que em outubro se registaram "crescimento significativos" nos principais indicadores qualitativos, salienta a AICCOPN em comunicado.

Sobre a produção contratada, indicador que estima "o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção", esta aumentou para 10,6 meses, correspondendo ao máximo histórico da série de dados da associação que se iniciou em 2013.