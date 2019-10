Reações à viabilização do aeroporto do Montijo

O aeroporto do Montijo pode mesmo avançar mas para isso a ANA-Aeroportos terá de pagar uma fatura de 48 milhões de euros. O valor foi determinado pela Comissão de Avaliação nomeada para medir o impacto ambiental deste projeto. O relatório composto por um grupo de 8 entidades foi divulgado esta quarta-feira à noite. Perante a decisão, a APA deu luz verde ao projeto.

Veja as reações:

Associação ambientalista Zero pondera avançar com providência cautelar

A associação ambientalista Zero anunciou esta quinta-feira que pondera avançar com uma providência cautelar perante a decisão “favorável condicionada” da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que viabiliza o aeroporto do Montijo.

A posição da Zero — Associação Sistema Terrestre Sustentável consta de um comunicado divulgado esta noite, após a APA ter emitido a proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades, com decisão “favorável condicionada”.

A Zero considera a decisão “expectável e já anunciada, num processo não conforme e com lacunas graves”, e lembra que tem uma ação judicial em curso, iniciada em fevereiro de 2019, por considerar não ter sido realizada, antes da tomada de decisão, uma Avaliação Ambiental Estratégica.

A associação liderada por Francisco Ferreira “pondera agora, face à emissão da Declaração de Impacte Ambiental que permitirá à partida o avanço da obra, interpor uma providência cautelar”.

Além disso, irá “atualizar junto da Comissão Europeia a queixa formulada em agosto de 2018 sobre esta matéria”.

“A Zero considera que o projeto que agora recebe um “parecer favorável condicionado”, não tem a sua urgência demonstrada, nem é compatível com os objetivos de neutralidade carbónica que necessitamos de atingir a nível nacional e global”, lê-se no comunicado.

Para a associação ambientalista, os promotores do projeto “não podem alegar que a alternativa apresentada é a única que responde às necessidades aeroportuárias da região de Lisboa, sem apresentar projetos concretos que possam ser desenvolvidos durante a próxima década”.

Plataforma Não lamenta falta de respostas de Declaração de Impacte Ambiental

A Plataforma Cívica Aeroporto na BA6 — Montijo Não! considerou hoje que a proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada confirma as preocupações do movimento e não dá resposta aos problemas decorrentes da localização do aeroporto naquele concelho.

A proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), divulgada na quarta-feira pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), relativa ao aeroporto do Montijo e que viabiliza o projeto com parecer “favorável condicionado” é “a confirmação” de que o movimento tinha razão, disse à Lusa José Encarnação, da Plataforma Cívica Aeroporto na BA6 — Montijo Não!

A avaliação divulgada pela APA não responde, segundo José Encarnação, às questões levantadas pelo movimento sobre “esta má solução”.

A DIA inclui um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ascende a cerca de 48 milhões de euros, mas, afirmou “nem que fossem 480 milhões de euros isto não passava a ser bom”, já que a verba não resolve “os problemas imitigáveis, nem as perdas ambientais, de biodiversidade ou as perdas para a segurança das populações”.

Contactado pela Lusa o porta voz do movimento lamentou que a DIA não refira, por exemplo, “uma zona industrial contingente e perigosa que vai ser sobrevoada intensamente”, no Barreiro, entre outros “danos” que, no entender, do movimento o aeroporto “poderá causar às pessoas”.

ANA vê com surpresa e apreensão algumas medidas de compensação propostas

A ANA Aeroportos de Portugal disse hoje que vê com surpresa e apreensão algumas das medidas propostas para minimizar o impacte ambiental do futuro aeroporto do Montijo, que recebeu decisão favorável, mas condicionada, da Agência do Ambiente.

Em comunicado, a ANA Aeroportos de Portugal recorda que a minuta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vem propor medidas de minimização e compensação dos impactes ambientais identificados no Estudo de Impacte Ambiental do projeto e diz que as vai avaliar detalhadamente.

“A ANA vê com surpresa e apreensão algumas das medidas propostas, que avaliará detalhadamente dentro do prazo legal definido”, afirma a empresa.

Diz ainda que, “em conformidade com o procedimento aplicável”, irá analisar “a exequibilidade, equilíbrio e benefício ambiental dessas medidas, bem como as suas implicações, tendo por base os pressupostos acordados anteriormente para o projeto”.