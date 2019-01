Real Vida Seguros tem o melhor fundo de pensões aberto em 2018

O Real Reforma Garantida, gerido pela Real Vida Seguros, foi distinguido pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) como o melhor fundo de pensões aberto em 2018.

Este fundo é comercializado conjuntamente com outros três fundos de pensões com diferentes perfis de investimento – o fundo de pensões Reforma Jovem, o fundo de pensões Reforma Activa e o fundo de pensões Reforma Senior. Criado a 25 de outubro de 2010, é essencialmente dirigido a investidores com perfil de reduzida tolerância ao risco ou curto prazo de investimento.

O que são fundos de pensão?

“São patrimónios autónomos destinados exclusivamente ao financiamento de planos de pensões. Dessa forma, os Fundos de Pensões constituem um conjunto de ativos cujo único objetivo é proporcionar o pagamento futuro dos benefícios previstos no respetivo plano”, de acordo com a APFIPP.

Que tipos de fundos de pensão existem?

Podem ser:

Fechados – quando dizem respeito apenas a um associado ou, existindo mais do que um associado, quando se verifique um elo empresarial, associativo, profissional ou social entre eles, sendo necessário o consentimento de todos para a adesão ao fundo;

Abertos – Quando não se exige qualquer ligação entre os aderentes, estando a adesão apenas dependente do aval da entidade gestora do fundo.

