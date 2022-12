Receber a família em casa este Natal vai custar mais 11% em energia

© Pixabay

Dinheiro Vivo 21 Dezembro, 2022 • 16:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sabe quanto lhe vai custar em energia receber a sua família em casa este Natal? Um estudo realizado pela Selectra - comparadora de tarifas -, tomando como referência os quatro convívios mais importantes da quadra (ceia e almoço de Natal, jantar de fim de ano e almoço de Ano Novo), calculou o consumo de eletricidade gerado pela preparação do típico menu de Natal e o seu impacto na fatura da luz.

Partindo do pressuposto de que teria oito pessoas à mesa, de que tem contratada uma tarifa de eletricidade simples com potência de 6,9 kVA, e de que definiu um menu composto por duas entradas, um prato principal e duas sobremesas, a sua fatura da luz seria seis euros mais cara.

Na verdade, considerando a mesma análise feita pela Selectra em 2021, este ano os portugueses deverão pagar mais 11,3% pela energia consumida durante as festividades.

De acordo com o mesmo estudo, e tendo em conta a tarifa atual de uma comercializadora do mercado livre, receber a sua família em casa tem o custo de 1,48 euros por refeição. Feitas as contas aos quatro momentos mais importantes da quadra, o custo acrescido total é de 5,92 euros.

Além da energia consumida a cozinhar, também o aquecimento e a iluminação são importantes aspetos a ter em conta.

Num cenário onde o consumidor tenha contratada uma tarifa simples, irá pagar mais 6,07 euros na fatura de energia se utilizar um aquecedor a óleo e mais 4,45 euros se optar por ar condicionado.

Relativamente à iluminação, os gastos são menores graças a uma maior eficiência das lâmpadas atuais. Por isso, se iluminar a sua casa com 12 lâmpadas LED durante um período de seis horas, a fatura encarece apenas 24 cêntimos.

Também o impacto das iluminações das árvores de Natal é bastante baixo, considerando que 61 cêntimos seria o valor mais elevado que poderiam representar na fatura, ainda que estejam ligadas 12 horas por dia durante um mês.

O resultado final, e tendo em conta o custo de cozinhar as quatro refeições principais em casa para oito pessoas, o consumo de 12 lâmpadas LED, a iluminação da árvore de Natal e as fontes de aquecimento, o estudo realizado pela Selectra prevê um custo acrescido de 12,84 euros na conta de eletricidade das famílias portuguesas.