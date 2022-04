Receita da Air Liquide cresce 7,9% para 6.887 milhões de euros no 1.º trimestre fiscal

Grupo Air Liquide © FASSBENDER / AFP

A receita do grupo Air Liquide registou um crescimento de 7,9% no primeiro trimestre deste ano, em base comparável, para 6.887 milhões de euros, face a idêntico período do ano anterior, anunciou esta quarta-feira a multinacional francesa.

Este desempenho foi alcançado num "contexto desafiante" de altos preços de energia, forte inflação, tensão nas cadeias de fornecimento e a guerra na Ucrânia, disse o presidente executivo da Air Liquid Group, Benoît Potier.

A multinacional francesa, que opera no setor dos gases industriais, beneficiou no período em análise de um "sólido modelo de negócio" e de "ações proativas" para aumentar os preços no negócio do comércio industrial, adiantou o gestor.

As vendas, que atingiram até março os 6.887 milhões de euros, incluem 6.600 milhões de euros para o Gás e Serviços, sendo que o crescimento observado (7,9%) confirma a "força dos negócios" de Gás e Serviços e o forte impulso das linhas de negócios de Engenharia e Construção e Mercados Globais e Tecnologias.

Em relação à eficiência, o grupo Air Liquide diz que continuou a atuar para melhorar o desempenho a este nível.

No primeiro trimestre, o grupo empresarial gerou 77 milhões de euros em eficiência, apesar do contexto de alta inflação, tendo confirmado agora o objetivo de mais de 400 milhões de euros previstos para o final deste ano.

O fluxo de caixa, por sua vez, permaneceu elevado, representando mais de 23% das vendas, no caso de se excluir o efeito energia, lê-se no comunicado.

Quanto às decisões de investimento, no trimestre em apreço, atingiram os 913 milhões de euros, sendo que em causa estão diversos projetos de eletrónica, nomeadamente na Ásia.