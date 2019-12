Receita de contribuição de dispositivos médicos vai apoiar tecnologia no SNS

Na versão preliminar da proposta de OE a que o Dinheiro Vivo teve acesso, figura a criação de uma contribuição extraordinária dos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde, aplicada a dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.

De acordo com a proposta, estarão sujeitos a esta contribuição extraordinária os fornecedores deste tipo de dispositivos médicos, sejam fabricantes, mandatários ou representantes, intermediários, distribuidores por grosso ou apenas comercializadores, que faturem às entidades do SNS o fornecimento de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e respetivos acessórios.

As taxas de contribuição variam consoante o valor anual, sendo que a maior contribuição será de 4%, para valores anuais maiores ou iguais a dez milhões de euros. Caso o valor anual esteja entre os cinco e os dez milhões de euros, a taxa de contribuição será de 2,5%. Caso os valores de faturação estejam situados entre um e cinco milhões de euros, a taxa a aplicar será de 1,5%.

Esta receita estará destinada a um fundo de apoio à aquisição de tecnologias de saúde inovadoras no Serviço Nacional de Saúde, que será avaliado no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde.

A proposta indica também que, em 2020, manter-se-á em vigor a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica.

