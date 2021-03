Receita de impostos afunda quase 20% nos dois primeiros meses do ano

A ministra da Saúde, Marta Temido (E), acompanhada pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão (D), durante o debate parlamentar com a presença do primeiro-ministro, António Costa (ausente da foto), sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

A receita fiscal afundou 17,4% nos dois primeiros meses do ano face a igual período do ano passado, indica uma nota do Ministério das Finanças, que faz assim a terceira antecipação de dados em menos de 24 horas do boletim da execução orçamental relativo a fevereiro, que costuma sair ao princípio da noite.

Esta forte erosão da receita de impostos contribuiu para o desaparecimento do excedente orçamental de janeiro-fevereiro de 2020 (que rondou os 1351 milhões de euros), gerando agora um défice de 1153 milhões de euros, de acordo com dados oficiais.

De acordo com a nota do gabinete do ministro João Leão, "a execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) até fevereiro registou um défice de 1153 milhões de euros, um agravamento homólogo de 2504 milhões de euros explicado pelo impacto das medidas de confinamento para travar a propagação da pandemia".

