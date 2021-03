Receita de impostos afunda quase 20% nos dois primeiros meses do ano

A ministra da Saúde, Marta Temido (E), acompanhada pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão (D), na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. © MÁRIO CRUZ/LUSA

A receita fiscal afundou 17,4% nos dois primeiros meses do ano face a igual período do ano passado, indica uma nota do Ministério das Finanças (MF), que faz assim a terceira antecipação de dados em menos de 24 horas do boletim da execução orçamental relativo a fevereiro, documento mensal que costuma sair ao princípio da noite.

Esta forte erosão da receita de impostos contribuiu para o desaparecimento do excedente orçamental de janeiro-fevereiro de 2020 (que rondou os 1351 milhões de euros), gerando agora um défice de 1153 milhões de euros, de acordo com dados oficiais.

De acordo com a nota do gabinete do ministro João Leão, "a execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) até fevereiro registou um défice de 1153 milhões de euros, um agravamento homólogo de 2504 milhões de euros explicado pelo impacto das medidas de confinamento para travar a propagação da pandemia".

"A degradação do défice traduz a significativa contração da receita (-11,8%) e o forte crescimento da despesa primária (+6,9%), reflexo dos impactos negativos na economia (como evidencia a redução da receita fiscal e contributiva) e das medidas extraordinárias de apoio a famílias e empresas."

"Na sequência do abrandamento da atividade económica, a receita fiscal recuou 17,4%, com a generalidade dos impostos a evidenciar quebras".

O ministério destaca a redução de 12,7% do IVA em termos comparáveis, valor que está ajustado do efeito dos planos prestacionais e da prorrogação de pagamento até 31 de março.

Já os descontos de trabalhadores e empresas para a Segurança Social reduziram-se 2,2%.

A despesa primária (sem contar com os juros da dívida) cresceu 6,9% nestes dois primeiros meses em análise, "incorporando o significativo crescimento da despesa da Segurança Social" (+13,5% ou mais 578 milhões de euros).

"Excluindo as medidas específicas no âmbito da covid-19, destacam-se os acréscimos na despesa com prestações sociais (6,5%) sobretudo com prestações de desemprego (37,8%)", acrescenta a nota das Finanças.

Ritmo recorde na despesa do SNS, mil milhões para a covid em apenas dois meses

Como referido, o MF fez duas antecipações do conteúdo deste boletim da execução do OE2021 em contabilidade de caixa (a lógica do dinheiro que efetivamente entra e sai dos cofres públicos).

Ontem, soube-se que a despesa do SNS cresceu a um ritmo recorde de 10,5%, explicado sobretudo "pelo aumento muito elevado das despesas com pessoal (10,1%)".

As Finanças acenaram ainda com "o reforço expressivo do número de profissionais de saúde em 8%" (mais 10786 trabalhadores face a fevereiro de 2020), "tendo atingido um máximo histórico a nível global e nas principais carreiras".

O MF sublinha também o "significativo aumento de 64,6% da despesa com investimento no SNS".

Esta quinta-feira de manhã, o ministério ainda deu conta dos primeiros dados sobre a despesa covid em janeiro e fevereiro.

"Nos dois primeiros meses do ano, a despesa total com medidas extraordinárias covid-19 de apoio às empresas e às famílias ascendeu a 1091 milhões de euros."

"As medidas de apoio às empresas e ao emprego somaram 663 milhões de euros, destacando-se o programa Apoiar (345 milhões de euros), o lay-off simplificado (135 milhões de euros) e o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade (116 milhões de euros)", diz a nota-sumário.

Do lado da receita, também em janeiro e fevereiro, "as medidas de prorrogação de pagamento de impostos, suspensão de execuções fiscais e isenção da TSU - medidas que apoiam a tesouraria das empresas e ajudam ao rendimento das famílias - ascenderam a cerca de 438 milhões de euros".

Este valor abateu à receita, claro, ajudando à forte quebra da receita fiscal e contributivo, ainda que muita desta seja uma quebra temporária pois estas obrigações fiscais e contributivas são para cobrar mais à frente.