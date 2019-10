Receita de impostos aumenta 1,3 mil milhões puxada pelo IVA, ISP e IRS

O Estado arrecadou mais 1 345 milhões de euros em impostos até ao final de setembro, quando comparando com o mesmo período do ano passado.

“Nos primeiros três trimestres do ano a receita fiscal líquida do subsetor Estado registou um aumento de 1.345 milhões de euros (+4,1%) face ao período homólogo, maioritariamente explicado pela evolução da receita de IVA, ISP e IRS”, refere a síntese da execução orçamental referente aos primeiros nove meses divulgada esta sexta-feira.

E foram três os impostos responsáveis por este acréscimo de receita: IVA, ISP e IRS. No caso do Imposto de Valor Acrescentado, entraram mais 905 milhões de euros do que nos primeiros nove meses do ano passado, totalizando 13,2 mil milhões de euros, um crescimento de 7,3%. O ISP manteve um comportamento de subida (8,8%).

A receita continua a ser alimentada maioritariamente pelos impostos indiretos. “Os impostos diretos registaram um ligeiro aumento de 0,4%. No que respeita aos impostos indiretos, estes verificaram um aumento em 6,9%”, refere a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Em relação aos reembolsos, a DGO regista um aumento de 566,6 milhões de euros, face ao ano passado. “Destacou-se neste âmbito uma ligeira redução dos montantes de reembolsos de IVA, e em sentido inverso a evolução dos reembolsos de IRS e IRC, estando praticamente concluídas todas as operações relativas às campanhas destes dois impostos”, lê-se no documento.