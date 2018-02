Imposto sobre refrigerantes rendeu 70 milhões até dezembro

O novo IABA – que em fevereiro de 2017 passou também a incidir sobre as bebidas não alcoólicas adicionadas com açúcar ou com outros edulcorantes e bebidas de reduzido teor alcoólico – gerou uma receita de 69,63 milhões de euros até dezembro.

Os dados facultados pelo Ministério das Finanças em resposta ao Dinheiro Vivo mostram que agosto foi o mês em que a receita registou um valor mais elevado (9,34 milhões de euros). Novembro surge no lado oposto da tabela, com 4,95 milhões de euros.

Estas valores falham por cerca de 10 milhões de euros a estimativa do governo que, quando avançou com esta reformulação do IABA e o alargou às bebidas açucaradas, bebidas de sidra e hidromel com teor alcoólico entre 0,5% e 1,5% e ainda concentrados (em xarope ou em pó), estimava um encaixa adicional de 80 milhões de euros.

O ritmo do consumo deste tipo de bebidas – que nos primeiros meses de aplicação do novo imposto tinha registado uma quebra face ao ano anterior – é uma das explicações para que o encaixe tenha ficado aquém do esperado.

Ainda assim, esta nova forma de tributar as bebidas não alcoólicas foi o principal para a subida de 44,2% que a receita total do IABA registou em 2017. No conjunto do ano, e segundo mostram os dados da execução orçamental, o Imposto sobre as Bebidas Alcoólicas fez entrar nos cofres do Estado 279,2 milhões de euros – mais 85,5 milhões do que em 2016.

A receita da taxa do açúcar é canalizada para o Ministério da saúde. Este novo imposto tem dois escalões: um para produtos com um teor de açúcar inferior a 80 gramas por litro (em que a carga fiscal é de oito cêntimos por litro) e outro para produtos com mais de 80 gramas de açúcar, em que a carga fiscal duplica.