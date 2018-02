Receita do IRS não reverteu “enorme aumento” de 2013

A reforma do IRS de 2015 e os orçamentos do Estado dos anos seguintes trouxeram várias medidas que revertem o “enorme aumento de impostos” de 2013, então anunciado por Vítor Gaspar. Mas a comparação da execução orçamental daquele ano com 2017 mostra que a receita pouco se alterou: o impacto que o desempenho da economia tem tido no emprego ajuda a perceber parte deste resultado. E como se justifica a outra parte? Com o facto de muitas das medidas de desagravamento do IRS que foram tomadas terem um efeito desfasado no tempo. Ou seja, vão chegando por fases ao bolso dos contribuintes. Foi (e ainda está a ser) assim com a sobretaxa. É (e vai ser) assim com o desdobramento dos escalões.

Cerca de 76 milhões de euros separam a receita do IRS de 2017 da de 2013 – ano em que se registou um crescimento de três mil milhões de euros. A comparação com 2014 – quando o efeito das alterações do ano anterior foi totalmente absorvido – revela que estamos agora a cerca de 600 milhões de euros de distância.

Em ambos os casos, o valor é mais baixo do que a soma das medidas de devolução de IRS que foram e estão a ser tomadas. “A estratégia tem sido de tomar medidas com impacto orçamental diluído em vários anos”, acentua o fiscalista Luís Leon, da Deloitte, acrescentando que é isto que explica que “continuemos num nível de fiscalidade mais próximo de 2013 do que de 2012”. Em 2013, o IRS mudou de três formas: limitaram-se mais as deduções à coleta; criou-se uma sobretaxa de 3,5%; reduziram-se os escalões (de oito para cinco) ao mesmo tempo que se aumentavam as respetivas taxas. Foram sobretudo estes dois últimos efeitos que explicaram o bónus de três mil milhões de euros de acréscimo de receita em 2013.

De então para cá, passaram três ministros pelo Ministério das Finanças e os contribuintes recuperaram cerca de 600 milhões de euros na sequência da reforma do IRS (que criou um sistema de deduções à coleta mais generoso e passou a conceder mas peso aos dependentes) e uma parcela de valor idêntico por via da redução gradual da sobretaxa. Como lembra o fiscalista e antigo diretor do IRS Manuel Faustino, “ainda que a sobretaxa tenha acabado em 2017, o efeito apenas se vai sentir na totalidade em 2018”. É que apenas quando terminar a campanha da entrega do IRS e o fisco ficar em condições de fazer as contas à totalidade do rendimento que cada contribuinte ganhou em 2017 se perceberá se as retenções na fonte foram ou não suficientes para pagar a sobretaxa.

Este desfasamento ocorre porque apenas os trabalhadores por conta de outrem e os pensionistas fazem retenção na fonte sobre a sobretaxa. Mas quem passa recibos verdes ou opta pelo englobamento de rendimentos (de rendas, por exemplo) apenas paga este extra do IRS quando entrega a declaração anual do imposto. É isto que explica que se espere um impacto negativo de 260 milhões de euros na receita do IRS em 2018 por conta da sobretaxa.

Este mesmo efeito diluído será sentido com a reorganização dos escalões e com a subida do mínimo de existência. A maior parte desta medida (cujo valor global ascende a cerca de 385 milhões de euros) foi refletida nas tabelas de retenção na fonte que entraram em vigor em janeiro, mas há uma parcela a rondar os 70 milhões de euros que apenas será devolvida aos contribuintes em 2019 – através do reembolso do IRS.

A soma de tudo o que foi feito para reverter o agravamento sentido em 2013 corresponde a cerca de metade do acréscimo de receita então registado. António Ernesto Pinto, especialista em assuntos fiscais da Deco Proteste, assinala que isso sucede porque a mudança nos escalões foi feita de forma a não mexer muito nos patamares de contribuintes que são responsáveis pela maior parte da receita do imposto.

Na mesma linha de leitura, Manuel Faustino acentua que, depois de “se abdicar de várias centenas de milhões de euros na sobretaxa, têm de se arranjar outras soluções”. Porque, acentua, “o Estado não pode nem quer perder receita e quando o faz a perda tem de ser atenuada”.

Manuel Faustino precisa ainda que o emprego e a reversão do corte salarial da função pública também desempenharam um papel para a manutenção da receita do IRS na casa dos 12 mil milhões de euros. Mas na leitura de Luís Leon esta componente terá tido pouco peso. “Em 2013 e 2014 tivemos níveis históricos de desemprego e valores de IRS também históricos”, precisou, para acrescentar que isto sucedeu porque a correlação entre o emprego e o IRS “é reduzida, já que metade das pessoas não pagam imposto”. E muito do emprego que está a ser criado acaba por ficar neste patamar.

Mudanças Avanços e recuos nas taxas, escalões e deduções:

O ano de 2013

-Escalões

Em vez de oito escalões de rendimento coletável, o IRS passou a ter apenas cinco. A isto juntou-se uma subida das taxas aplicáveis a cada escalão. Somadas, estas duas alterações fizeram que todos ficassem a pagar mais imposto. Foi ainda criada uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% para rendimentos entre 80 mil e 250 mil euros e outra de 5% para quem ganha acima de 250 mil euros por ano.

-Sobretaxa e deduções

Tal como sucedeu em 2011, foi criada uma sobretaxa de 3,5% sobre o rendimento líquido acima do salário mínimo nacional. O valor-limite da soma das várias deduções foi reduzido e o último escalão (80 mil euros anuais) deixou de ter direito a apresentar despesas no IRS.

-Taxas liberatórias

As taxas liberatórias (sobre juros e outros rendimentos de capitais), que até aí eram de 26,5%, subiram para 28%.

O ano de 2015

-Quociente familiar

Na sequência da reforma do IRS, foi decidido substituir o quociente conjugal por um quociente familiar em que os dependentes passaram a contar no momento de fazer as contas ao rendimento.

-Deduções

Os valores das deduções à coleta foram alargados (na saúde o patamar máximo subiu para mil euros) e os contribuintes com rendimentos mais elevados voltaram a poder usar despesas no IRS.

Os anos de 2016 a 2018

-Sobretaxa

O atual governo iniciou um processo de eliminação gradual da sobretaxa, eliminando-a para os escalões de rendimento mais baixos e descendo as taxas nos seguintes.

-Escalões

Os cinco escalões foram desdobrados em sete em 2018, garantindo um alívio de IRS para rendimentos a rondar os 40 mil euros anuais.