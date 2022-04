Receitas da Coca-Cola na Península Ibérica sobem 29,5% para 543 milhões de euros no 1.º trimestre

© unsplash

A empresa de engarrafamento Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) revelou esta quarta-feira que as receitas na Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra) registaram um aumento homólogo de 29,5% no primeiro trimestre deste ano, para 543 milhões de euros.

Em termos globais, a empresa contabilizou um aumento das receitas em 62%, para 3.709 milhões de euros, de acordo com dados esta quarta-feira enviados à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV).

Na Europa, o aumento das receitas no período em análise foi de 22,5% para 2.805 milhões de euros, enquanto na região da "Austrália, Pacífico e Indonésia" os resultados traduziram-se num aumento de 13,5%, para 904 milhões de euros.

No caso das receitas europeias, no primeiro trimestre deste ano estas subiram em todos os mercados, especialmente na Grã-Bretanha, com uma recuperação de 32% para 658 milhões de euros.

O presidente executivo da CCEP, Damian Gammell, destacou o "fantástico" início de ano, com um "forte" crescimento das receitas e um aumento da quota de mercado.

A curto prazo, o gestor adiantou que a empresa está "consciente" de que as "pressões inflacionistas" colocam a multinacional num cenário "mais incerto" e, por isso, continuam a gerir as suas "alavancas chave" que são os preços, as despesas promocionais e a eficiência do "negócio" a longo prazo.

A empresa mantém para o final deste ano a previsão de crescimento do lucro operacional comparável entre 6% e 9% "e pretende alcançar um 'fluxo de caixa livre' de pelo menos 1.500 milhões de euros", lê-se no comunicado.