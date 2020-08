Receitas da operadora de jogo Melco caem 88% no segundo trimestre

A operadora de jogo Melco Resorts anunciou hoje uma quebra de 88% nas receitas operacionais no segundo trimestre deste ano, que caíram para apenas 180 milhões de dólares, devido aos efeitos da pandemia de covid-19.

“O decréscimo para 180 milhões de dólares [152,2 milhões de euros] face aos 1,46 mil milhões de dólares [1,23 mil milhões de euros] registados no segundo trimestre do ano passado é atribuído maioritariamente ao desempenho mais fraco em todos os segmentos do jogo e nas operações para além do jogo em resultado da pandemia de covid-19, o que resultou num declínio significativo no turismo no segundo trimestre do ano”, lê-se num comunicado enviado à Lusa.

O presidente da empresa, Lawrence Ho, comentou que “a covid-19 e as subsequentes restrições às viagens e os requisitos de quarentena e isolamento tiveram um impacto significativo no desempenho operacional e financeiro do segundo trimestre”.

“Para ajudar a mitigar o impacto da covid-19, fomos rápidos a formular estratégias para preservar a liquidez e melhorar as contas da companhia”, acrescentou.

A Melco é uma das operadoras presentes em Macau, a capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Três concessionárias (Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn) e três subconcessionárias (Venetian, MGM e Melco) exploram casinos naquela que é muitas vezes apelidada de Las Vegas da Ásia, mas que há muito ultrapassou as receitas dos casinos registadas naquela cidade norte-americana.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infetou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.