Receitas das estações de serviço ibéricas cresceram cerca de 30% em 2021

As receitas das estações de serviço do mercado ibérico cresceram cerca de 30% em 2021. O que representa receitas na ordem dos 30 milhões de euros, notícia a Informa D&B, que justifica estes valores com a subida dos preços dos combustíveis, assim como com o crescimento do volume de vendas.

Para o corrente ano é expectável um crescimento do volume de negócios deste setor, apesar de no segundo semestre a previsão seja de abrandamento do volume de vendas, muito devido à situação económica que atravessamos, revela a Informa D&B em comunicado.

Os dados resultam de uma análise realizado, pela Informa D&B, a este mercado no ano passado, e que apurou ainda que em 2021, o mercado ibérico registou um aumento de 10,6% face a 2020 no volume das vendas de gasolina e gasóleo, que corresponde a 38,30 milhões de toneladas de combustível.

Em Portugal, este volume cresceu 4,8% relativamente 2020, para os 5,50 milhões de toneladas. Em Espanha chegou aos 32,80 milhões de toneladas, o que equivale a mais 11,7%.

Ainda no ano passado, o volume de combustíveis entregue apenas as estações de serviço ibéricas ascendeu às 26,72 milhões de toneladas, das quais 6,06 milhões correspondem a gasolina e 20,66 milhões a gasóleo. De acordo com a Informa D&B, "as estações de serviço canalizaram cerca de 98% das vendas totais de gasolina e de 78% de gasóleo rodoviário".

Em Portugal e Espanha existiam, no final do ano passado, existiam 14 231 estações de serviço em funcionamento. Mais 1,1% que em 2020. Em Portugal, o número de estações caiu 0,2% para as 2 995, enquanto em Espanha aumentou 1,4% para as 11 236.