Receitas do alojamento turístico com queda superior a 80%

As receitas de alojamentos turísticos recuavam em 81% em janeiro, ficando em 33 milhões de euros, por comparação com o mesmo mês de 2020, aponta esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística. O maior afundamento ocorre na hotelaria, com o turismo rural a resistir um pouco mais, e a Área Metropolitana de Lisboa a apresentar as quedas mais profundas.

Segundo as estatísticas divulgadas, em janeiro o alojamento turístico contabilizou 308,4 mil hóspedes, menos 78% que um ano antes, com as dormidas a caírem em igual medida, ficando em 709,9 mil.

"Em janeiro, todas as regiões apresentaram decréscimo no número de dormidas de residentes, tendo as menores reduções sido registadas no Alentejo (-54,9%) e RA Madeira (-56,1%)", assinala o INE. Na Grande Lisboa, a quebra foi de 86,6%, com a taxa de ocupação das unidades disponíveis a ficar em 10,7%.

A quebra de receitas do sector foi mais expressiva também em Lisboa, num recuo próximo dos 87%, com apenas nove milhões de euros de proveitos. Já o Alentejo viu a redução ficar pelos 65%, faturando 2,6 milhões de euros.

No segmento da hotelaria, a queda foi de 83%, para 26,5 milhões de euros, enquanto no alojamento local os proveitos recuaram 69%, para 4,8 milhões de euros. A menor queda observa-se no alojamento do turismo rural, com um recuo de 52%, para um valor de 1,7 milhões de euros.