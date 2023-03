Receitas e tráfego dos correios caíram em 2022

© Miguel Pereira/Global Imagens

As empresas de serviços postais movimentaram 563 milhões de objetos em 2022, o que corresponde a uma quebra homóloga de 4,2% no tráfego, e captaram receitas de 709 milhões de euros, menos 0,6% do que em 2021.

De acordo com dados da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), os efeitos da pandemia no tráfego postal ainda se sentiram em 2022. "Em 2022, estima-se que a pandemia tenha provocado uma diminuição de 7,8% do tráfego, impacto menos severo do que o ocorrido em 2021 (no qual se estimava uma diminuição de tráfego de 8,1% por efeito da COVID 19)", lê-se.

O regulador refere, contudo, que o "tráfego postal parece ter iniciado um processo de recuperação do choque provocado pela pandemia, apresentando uma diminuição inferior à verificada durante o período em que se registaram as referidas restrições à circulação".

A Anacom indica que as correspondências representaram 72,8% do tráfego postal total, enquanto o correio editorial e a publicidade endereçada representaram 7,3% e 7,4%, respetivamente. Já as encomendas pesaram 12,5%, mais 0,7 pontos percentuais do que em 2021.

O tráfego das correspondências e de correio editorial diminuiu 5,8% e 4,6%, respetivamente, enquanto o tráfego de publicidade endereçada e de encomendas aumentou 4,1% e 1,7%, respetivamente. E o tráfego internacional de entrada diminuiu 12,2% em relação ao ano anterior.

De todo o tráfego, o serviço postal universal foi responsável por 80%. Não obstante, o tráfego do serviço universal caiu 5,2% face a 2021.

Relativamente às receitas, o regulador apurou que as receitas geradas pelos prestadores legalmente habilitados para a prestação de serviços postais totalizaram cerca de 709 milhões de euros, menos 0,6% do que em 2021. Metade deste valor teve origem no serviço postal universal, cujas receitas caíram 0,7% em termos homólogos.

"Esta diminuição deveu-se à evolução das receitas de correspondências, de publicidade endereçada e de encomendas, que diminuíram 0,1%, 2,4% e 1,2%, respetivamente. As receitas de correio editorial aumentaram 0,8%", lê-se. De referir que o peso relativo das encomendas nas receitas foi de 42,9%, menos 0,3 pontos percentuais do que no ano anterior.

Ainda assim, a receita média por objeto aumentou 3,8% face ao ano anterior, tal como vem acontecendo desde 2018. Em 2022, a receita média por objeto aumentou devido "ao crescimento da receita unitária das correspondências (+6,1%), influenciado, entre outros fatores, pelos aumentos de preços promovidos pelos CTT em 7 de março de 2022", segundo a Anacom.

No final de 2022, os CTT eram responsáveis por mais de 85% do tráfego postal. Incluindo o tráfego do serviço postal universal, a quota dos CTT subia para 90,4%.

O setor fechou 2022 com cerca de 14,5 mil trabalhadores afetos à exploração dos serviços postais, menos 2,3% do que em 2021, devido "sobretudo à evolução do número de trabalhadores do grupo CTT (-4%)".

"A proporção de trabalhadores do grupo CTT atingiu no final do período 71,1% do total (-1,3 pontos percentuais do que no ano anterior). Em sentido oposto, o número de trabalhadores de outros prestadores aumentou 2,3%", lê-se.

Já o número de pontos de acesso aumentou 8,7%, enquanto o número de centros de distribuição diminuiu 3,5%. O número de estações de correio dos CTT diminuiu 0,2% em relação ao ano anterior, correspondendo ao encerramento de uma estação e interrompendo a tendência de crescimento que se tinha iniciado em 2019, enquanto o número de postos de correio aumentou 0,9%.