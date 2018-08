Receitas turísticas crescem cinco vezes mais que hóspedes até junho

As receitas turísticas cresceram 13,9% no primeiro semestre do ano para cerca de sete mil milhões de euros, uma evolução cinco vezes maior do que o número de hóspedes, mostram dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal.

Em junho, os turistas deixaram 1,43 mil milhões de euros em Portugal, um valor 13,6% acima do registado no período homólogo. Mas os contributos mais significativos ocorreram em março (+20,3%), maio (+19,5%) e fevereiro (+16,1%), meses tradicionalmente menos turísticos, refletindo uma diminuição dos efeitos da sazonalidade.

Por mercados, os que mais cresceram foram a Irlanda (+33,7%), Itália (+20,6%), Estados Unidos da América (+18,5%) e Bélgica (+17,2%). Já a França (+19%) e Alemanha (+16,8%) continuam a crescer de forma sustentada.

Apesar do arrefecimento da procura por parte de turistas ingleses, destaca-se ainda o crescimento de 11,9% das receitas do Reino Unido, um dos principais mercados emissores do país.

Em comunicado, o Ministério da Economia refere que, “particularmente significativo é o facto de as receitas turísticas em Portugal estarem a crescer cinco vezes mais do que o ritmo do crescimento do número de hóspedes”.

Nos primeiros seis meses do ano, o número de hóspedes cresceu 2,6% para 9,6 milhões e as dormidas 0,5% para 25,4 milhões. Os proveitos totais do turismo avançaram 8,9% para 1.510 milhões de euros e os passageiros desembarcados nos aeroportos cresceram 9%, para 12,8 milhões.

Nesse período, o saldo da balança turística ascendeu a 4.600 milhões de euros, mais 17,3% do que o valor obtido no mesmo período do ano passado.

Citada na mesma nota, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, refere que estes números demonstram “que estamos a crescer em valor, conseguindo atrair turistas que gastam mais”. “Portugal está cada vez mais a afirmar-se pela qualidade e diversidade da oferta e por ser um destino para todo o ano”, considera.