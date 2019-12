Receitas turísticas valem mais de metade das exportações de serviços

O crescimento do turismo tem ajudado a levar as exportações portuguesas a bom porto. E, se na média da União Europeia, os gastos dos turistas valem cerca de um terço da balança de serviços, em Portugal, este impacto supera os 50%. Portugal é, o terceiro terceiro País onde as receitas turísticas têm um maior peso nas exportações de serviços, mostra o Eurostat, na Conta Satélite do Turismo, divulgada esta quinta-feira.

Nesta estatística, o Eurostat utiliza dados de 2016 para falar de Portugal, altura em que as receitas geradas pelos turistas internacionais atingiram 14,7 mil milhões de euros; a grande maioria 14,2 mil milhões obtidos por turistas que pernoitam no País e apenas 455 mil euros fruto de turistas que estão apenas um dia no País.

O peso dos gastos ficou em cerca de 55% das exportações de serviços, atrás da Croácia onde o peso é de 72% e de Espanha que está em linha com Portugal com 56%. Itália está logo depois de Portugal no peso da balança turística nos dados das exportações de serviços.

Os dados, no entanto, pecam por defeito, uma vez que o Turismo tem vindo a crescer a dois dígitos em Portugal desde o ano de 2016. O Banco de Portugal, que apura os valores das receitas turísticas, já deu conta de receitas de 15 mil milhões em 2017 e de 16,6 mil milhões de euros em 2018.

Em termos económicos, as receitas do turismo representaram, só no ano passado, cerca de 8,2% do PIB, o dobro do valor registado em 2009 (3,9%), indicou o Banco de Portugal. As receitas turísticas, dizia já o organismo de turismo nacional, representaram mais de metade das exportações de serviços também nesse ano e 18,6% das exportações globais.

O Eurostat, no documento que compara os vários estados-membros, também coloca Portugal no topo dos países onde o Turismo mais contribui para a oferta interna (tourism ratio in supply), logo atrás de Croácia e Malta – é, assim, de 5,6%, quando a média dos 28 da UE está nos 3,4%.

O Turismo gera em Portugal 488 003 empregos, diz o Eurostat, que aponta para um total de 416 817 a tempo inteiro. Itália apresenta números impressionantes: 4,2 milhões de pessoas a trabalhar nesta indústria; em Espanha, o segundo país mais visitado, são 2,4 milhões – França não apresentou valores. No total dos 15 países para onde existem dados disponíveis, contam-se 16,5 milhões de postos de trabalho.

O Eurostat dá agora conta de que França é o País onde os gastos dos turistas mais valem (64 221 milhões de euros), representando 16% do total de gastos feitos dentro da União Europeia. França é o país mais procurado por turistas na Europa, seguido por Espanha que, sem surpresa, é o destino em segundo lugar nas receitas (59 213 milhões de euros). Itália (48 148 milhões), Alemanha (39 555 milhões), Holanda (32 490 milhões) e Reino Unido (31 650 milhões) formam o top seis. Juntos estes países valem 68% do total de receitas que entram na UE.