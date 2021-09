Recessão e défice foram maiores que o previsto em 2020, mas Costa mantém metas ambiciosas de 2021

João Leão, ministro das Finanças © EPA/António Pedro Santos

A recessão económica de 2020 foi mais violenta do que se disse e o défice público (medido em contas nacionais) também foi superior, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), no reporte dos défice enviado ao Eurostat e nas contas nacionais provisórias até 2020.

De acordo com as novas estimativas, a pandemia arrastou a economia portuguesa para uma recessão real (a preços constantes ou em volume) de 8,4%, muito pior do que a contração de 7,6% estimada em agosto último.

Nas contas públicas, a novas estimativas do INE também mostram um deslize no défice, que subiu de 5,7% do produto interno bruto (PIB) (estimativa do governo no Programa de Estabilidade de maio) para 5,8% agora.

O peso da dívida pública também engordou. Subiu de 133,6% do PIB (estimativa das Finanças no PE de maio) para 135,2%, segundo informa o instituto, com base em informações do Banco de Portugal, a entidade responsável pelo apuramento do endividamento público.

Um pro forma

Para 2021, as previsões de défice e dívida são do governo (Finanças) e fica tudo na mesma. Mesmo com um legado mais desfavorável no défice e na dívida em 2020, João Leão e António Costa fazem saber a Bruxelas que mantêm tudo que estava no referido Programa de Estabilidade: défice de 4,5% e dívida de 128%, escreve o INE.

Claro que se trata de um pro forma que revela pouco do andamento "muito favorável" da execução orçamental deste ano, segundo classifica o governo.

Daqui a cerca de duas semanas e meia, o Ministério das Finanças de João Leão apresentará previsões atualizadas para o défice e dívida deste ano no âmbito do Orçamento do Estado para 2022.

Recorde-se que o Orçamento do Estado deste ano (OE2021) está feito para um défice de 4,3% do PIB. E o governo já disse que em 2022 quer começar a cumprir o Pacto de Estabilidade, com défice abaixo de 3%.

"Contração ainda maior" nas atividades de alojamento, restauração e transportes

O INE explica que a recessão de 2020 foi mais cavada por as atividades económicas de natureza mais presencial e ligadas ao turismo tiveram um ano pior do que se pensava.

"A revisão dos valores referentes a 2020 foi fundamentalmente determinada pela ainda maior contração que a inicialmente estimada das atividades de alojamento e restauração e transporte e armazenagem", refere o instituto.

"Esta revisão traduziu sobretudo a incorporação dos resultados da Informação Empresarial Simplificada referente a 2020 entretanto disponibilizada."

Avales do Estado agravam défice

O INE explica também que "comparativamente com a notificação anterior [reporte de abril], os valores relativos a 2019 e 2020 apresentam revisões que decorrem da incorporação de nova informação, em que os dados de 2019 têm agora uma natureza final e os relativos a 2020 uma natureza provisória".

No que concerne a 2020, a subida do défice de 5,7% para 5,8%, é explicada por um agravamento de despesa relativa a garantias públicas, compensada por um impulso mais positivo do lado da conta do sub sistema de Segurança Social.

