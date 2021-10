Recessão leva governo a estudar subida extra das pensões

© Rui Coutinho/Global Imagens

O Jornal de Negócios noticia nesta segunda-feira que a recessão provocada pela pandemia vai limitar a atualização das pensões. Dado que o crescimento médio está longe dos 2% do PIB, apenas as reformas mais baixas têm garantida a manutenção do poder de compra.

Neste sentido, e no âmbito das negociações para o Orçamento do Estado para o próximo ano, documento que vai ser entregue na Assembleia da República na próxima semana, o Executivo está a estudar um novo aumento extraordinário, no valor de 10 euros. Todavia, a medida não evitará que as pensões mais altas percam valor.

Apesar de ter sido várias vezes alvo de ajustes, a fórmula introduzida em 2006, faz depender a atualização das pensões do crescimento registado nos dois anos anteriores (variação anual até ao terceiro trimestre) e da inflação registada no ano anterior ao dos aumentos. Nos últimos dois anos, o produto interno bruto (PIB) caiu. Os dados económicos relativos ao terceiro trimestre ainda não são conhecidos mas será difícil que a economia tenha registado um crescimento que permitisse que a média dos últimos dois anos ficasse próxima dos 2%.

Assim, e em entrevista ao Jornal de Negócios, João Paulo Correia, vice-presidente da bancada do PS, admitiu que um aumento extraordinário de pensões que está a ser estudado pelo Governo,