Recibos verdes com redução de faturação têm apoio proporcional, mas só em maio

Os trabalhadores independentes que peçam apoio extraordinário em situações de redução parcial da atividade, e não total, vão receber a prestação de emergência na proporção da quebra de trabalho que tenham sofrido e não os 100% de apoio que terá, para os pagamentos a partir do próximo mês, um valor máximo de 635 euros.

A regra que determina a proporcionalidade dos apoios foi publicada na última segunda-feira, em novas alterações legislativas ao diploma que regulamenta a medida de apoio a recibos verdes e empresários em nome individual – recentemente alargada também aos sócios-gerentes de microempresas sem trabalhadores ao serviço e com faturação de até 60 mil euros mensais.

Assim, o valor do apoio que for determinado a partir da base de incidência contributiva – permanece por esclarecer em portaria – “é multiplicado pela respetiva quebra de faturação, expressa em termos percentuais”. O mínimo para acesso à prestação extraordinária é uma quebra de 40%.

O novo diploma refere também que a quebra de faturação declarada vai ser sujeita a posterior verificação pela segurança social, no prazo de um ano a contar da atribuição do apoio, com base em informação solicitada à Autoridade Tributária e Aduaneira, dando lugar à eventual restituição das quantias indevidamente recebidas”.

Os trabalhadores independentes com redução parcial de atividade (tal como os sócios-gerentes de microempresas) vão poder apresentar pedido de apoio junto da Segurança Social Direta apenas a partir de amanhã, relativamente a abril, com o prazo a terminar hoje para apresentar pedidos por redução total de atividade em março.

De acordo com informações apresentadas hoje no parlamento, a Segurança Social recebeu até ontem 145 mil pedidos de apoio extraordinário por trabalhadores independentes e mantém a intenção de fazer pagamentos dentro deste mês.

Nos apoios em vigor em março, o teto máximo é ainda de 438,81 euros. Só nos pedidos relativos a abril e com pagamento esperado em maio surge um segundo escalão que prevê que quem registe remunerações como base de incidência contributiva iguais ou superiores a 658,22 euros possa receber um apoio no valor de dois terços dessa remuneração, mas tendo como teto 635 euros, valor do salário mínimo nacional.

É também só nos pedidos feitos a partir de amanhã que se efetivam as regras mais flexíveis quanto ao período mínimo de descontos, passando a contar três meses consecutivos de descontos ao longo dos últimos 12 meses ou seis meses interpolados dentro do mesmo período.

Atualizado com mais informação às 16h03