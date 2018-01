Recibos verdes: novas taxas de desconto avaliadas após 12 meses

As novas taxas contributivas a cargo dos trabalhadores a recibo verde (que e partir de janeiro de 2019 recuam de 29,6% para 21,4%) vão ser avaliadas após os primeiros 12 meses de aplicação. A avaliação do novo regime contributivo estás prevista no decreto-lei publicado esta terça-feira em “Diário da República”.

“As alterações ao regime contributivo dos trabalhadores independentes no presente decreto -lei são objeto de avaliação no prazo de 12 meses após a data de produção de efeitos prevista no n.º 1 do artigo seguinte [1 de janeiro de 2019]”, determina o diploma, sendo esta uma das mudanças face à proposta que foi discutida com os parceiros sociais.

Além de reduzir em 8,2 pontos percentuais a taxa contributiva a cargo dos trabalhadores independentes, o novo regime altera o conceito de dependência económica destas pessoas face à entidade contratante. Até dezembro de 2017, as empresas eram chamadas a pagar uma Taxa Social Única por conta dos trabalhadores a recibo verde quando fossem responsáveis pelo pagamento de pelo menos 80% do seu rendimento.

De agora em diante (e este apuramento começa a ser feito com os valores pagos a partir deste mês de janeiro), aquela taxa duplica para os 10% quando uma empresa representa 80% do rendimento do trabalhador a recibo verde. Cria-se ainda uma taxa de 7% quando aquela dependência económica do trabalhador face a uma empresa oscila entre os 50% e os 80%.

“As pessoas coletivas e as pessoas singulares com atividade empresarial, independentemente da sua natureza e das finalidades que prossigam, que no mesmo ano civil beneficiem de mais de 50 % do valor total da atividade de trabalhador independente, são abrangidas pelo presente regime na qualidade de entidades contratantes”, determina o diploma.

Este foi um dos aspetos do novo regime que causou maiores reservas aos empregadores, havendo quem antecipe que algumas empresas possam vir a reduzir o valor pago ao recibo verde para acomodarem este encargo adicional.

Artigo 162º: A taxa contributiva a cargo das entidades contratantes é fixada nos seguintes termos: a) 10 % nas situações em que a dependência económica é superior a 80 %; b) 7 % nas restantes situações.

Este novo regime reduz também a taxa contributiva a cargo dos empresários em nome individual, que baixa para 25,2% (até agora era de 34,75%) e cria um escalão de desconto de 20 euros por mês dirigido às pessoas que não passam recibos todos os meses. O objetivo – como explicaram o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, e o deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro, quando as novas regras começaram a ser divulgadas – é fazer com que estes trabalhadores consigam construir uma carreira contributiva sem interrupções, se assim o desejarem.

Outra das mudanças está no fim da isenção total de contribuições para as pessoas que acumulam trabalho dependente com recibos verdes. De agora em diante o rendimento gerado pela atividade independente será sujeito a descontos para a Segurança Social, na parte em que exceder 70% do equivalente a 4 Indexantes de Apoios Sociais por mês.

Estes 70% correspondem ao rendimento relevante que é apurado com base no valor médio auferido no trimestre anterior.

Esta lógia do rendimento relevante com base nos últimos três meses é usada para determinar a base de descontos dos trabalhadores independentes e empresários em nome individual que, desta forma, verão os seus descontos ser ajustados de três em três meses. O objetivo é que façam descontos próximos do seu rendimento e não, como agora sucede, com base no rendimento obtido nu ano anterior, que pode ser bastante inferior ou superior ao atual.