Reclamações à ERSE aumentaram 0,18% no primeiro trimestre para 6.111

As reclamações apresentadas à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) totalizaram, no primeiro trimestre deste ano, 6.111, uma ligeira subida de 0,18% face às 6.100 registadas no período homólogo, segundo um boletim divulgado.

No documento, o regulador indica que nos primeiros três meses de 2020 “recebeu 6.111 reclamações, das quais 499 foram reaberturas de processos”.

“O número de reclamações mantém-se assim muito equiparado ao registado no 1.º trimestre de 2019, verificando-se, contudo, um ligeiro aumento em relação ao 4.º trimestre de 2019”, refere a ERSE.

Por outro lado, “o número de pedidos de informação recebidos na ERSE no 1.º trimestre de 2020 (455) apresenta uma pequena subida quando comparado com o mesmo trimestre de 2019 (394), assim como relativamente ao 4.º trimestre de 2019 (346)”, indicou o regulador, no mesmo boletim.

O setor elétrico continua a ser o mais reclamado, registando 4.120 reclamações, sendo também o que é alvo de mais pedidos de informação.

A ERSE revelou que entre os temas mais reclamados na área da eletricidade e fornecimento dual (eletricidade e gás) destacam-se a faturação, o contrato de fornecimento “e as questões relativas à qualidade de serviço comercial (por exemplo atendimento, resposta a reclamações, visitas combinadas)”.

Também no setor do gás natural “mantém-se a maior incidência nos temas da contratação, seguindo-se os da faturação” nas reclamações apresentadas, detalhou o regulador.

Já nos pedidos de informação, “os temas que suscitam mais questões aos consumidores de energia são os relativos ao contrato de fornecimento, à faturação e às tarifas e preço”, de acordo com as conclusões da ERSE.

Entre as empresas mais reclamadas estão a EDP, Endesa e Galp, mas a ERSE alerta para a necessidade de se atender “ao respetivo universo de clientes” nestes casos.

O regulador salientou que no primeiro trimestre deste ano foram “concluídos 5.964 processos, 2.998 dos quais tiveram origem nos livros de reclamações (físico e eletrónico)”, sendo que em 2.068 processos “a intervenção da ERSE traduziu-se na informação direta ao consumidor, procurando esclarecer o enquadramento legal e regulamentar aplicável à situação reclamada”.