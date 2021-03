Reclamações dos investidores à CMVM aumentaram 5% em 2020

Gabriela Figueiredo Dias, presidente da CMVM. © PAULO SPRANGER/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Março, 2021 • 18:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Este resultado "representa, ainda assim, um decréscimo de cerca de 50% face à média dos últimos 10 anos", ressalva a CMVM, explicando que tal "justifica-se pela alteração do procedimento para a apresentação de reclamações, pela saída dos fundos de pensões e 'unit linked' da esfera de competências da CMVM e pelo facto de se terem concluído, em anos anteriores, situações envolvendo entidades alvo de medidas de resolução".

De acordo com a entidade, "o aumento mais significativo observou-se entre abril e junho de 2020, com o número médio de reclamações recebidas durante estes meses a crescer 76% face ao trimestre anterior", um período que a CMVM recorda ter sido "marcado por uma elevada volatilidade nos mercados a partir de março, dada a incerteza quanto à duração e profundidade da crise pandémica e dos seus impactos na economia e nos mercados financeiros" bem como "pela obrigatoriedade de permanência dos investidores em casa e um aumento da utilização de canais digitais para a realização de investimentos".

A CMVM, que publicou esta terça-feira o relatório sobre reclamações e pedidos de informação relativo a 2020, adiantou ainda que "associado a este fenómeno registou-se um crescimento do número de reclamações relativas à execução de ordens em mercado regulamentado, de 33% em 2019 para 39% em 2020, observado sobretudo no segundo trimestre do ano".

Paralelamente, "a qualidade da informação prestada aos investidores, que nos últimos anos tinha vindo a perder alguma preponderância como tema reclamado, registou em 2020 um aumento de oito pontos percentuais, passando a representar 22% do total de reclamações recebidas", destacando-se neste âmbito "a incidência de reclamações sobre a prestação de informação pré-contratual relativa à comercialização de organismos de investimento coletivo".

A CMVM registou um decréscimo de 2% no número de pedidos de informação, para 2.370, em 2020, adiantou o regulador, salientando que "foi notório um aumento do peso dos canais digitais para a formulação de pedidos, com a utilização do 'email' a aumentar 10 pontos percentuais e o uso do formulário online de 5% para 7% em 2020".

"As questões relativas a instrumentos financeiros e emitentes registaram uma diminuição" e "o peso de pedidos relativos a intermediários financeiros e intermediação financeira não autorizada cresceu face a 2019", concluiu a CMVM.