Recolher obrigatório a partir das 13 horas "em quase todos os concelhos" este fim-de-semana

Primeiro-ministro português, António Costa, numa conferência de imprensa com o presidente do Conselho Europeu que marca o início da presidência portuguesa da UE. © Foto: Tiago Petinga /Lusa

António Costa avisa que, esta quinta-feira, os "novos casos praticamente chegam de novo aos 10 mil" novos casos de infeção. Na conferência após a reunião do Conselho de Ministros, António Costa avançou que "só há 25 concelhos onde o número de novos casos é inferior a 240 casos por cem mil habitantes". Por isso, já neste fim-de-semana, todos os concelhos que registem mais de 240 casos por cem mil habitantes voltam a estar na situação de recolher obrigatório a partir das 13 horas, estando também limitada a circulação entre concelhos.

António Costa indica que estas restrições aplicar-se-ão a praticamente a todos os concelhos de Portugal Continental. "São todos os concelhos menos 25", explicou. Até aqui, os concelhos que registavam risco "elevado", entre 480 a 960 casos, estavam livres de limitações ao fim-de-semana.

O primeiro-ministro detalha também que o Governo aguardará "pela decisão da próxima reunião do Infarmed para termos uma real clarificação sobre qual é a situação real do país". Esta reunião realizar-se-á no dia 12 de janeiro, "o dia em que os nossos peritos e diferentes especialistas identificaram como o dia em que podemos ter dados mais seguros sobre a evolução da pandemia no último mês."

Costa indica que os números mais elevados de casos de covid-19 e a consequente pressão que se está a verificar no Serviço Nacional de Saúde (SNS) leva o executivo a considerar a tomada de novas medidas, mais apertadas. António Costa admite ainda estender as restrições aplicadas ao fim-de-semana aos dias úteis. "Um passo em frente significa estender as medidas do fim-de-semana para o resto da semana", adiantou.

"Não podemos pôr em risco a saúde pública e os números que estamos a ter sinalizam que as medidas que temos adotado não são suficientes", afirmou António Costa. "Se números se confirmarem vamos ter de adotar medidas mais restritivas."

Uma das possibilidades em cima da mesa é que, após as conclusões da reunião do Infarmed, as novas medidas possam ser tomadas ainda antes de dia 15 de janeiro, explicou o PM.

Questionado sobre a possibilidade de encerrar escolas, à semelhança daquilo que já foi feito noutros países europeus, o PM afirma que há um "grande consenso hoje entre técnicos e especialistas de que não é preciso afetar o funcionamento do ano letivo", como aconteceu em março. "Não devemos tomar medidas que impliquem a interrupção da atividade letiva."

Reunir com partidos e parceiros sociais

António Costa referiu que começará a ouvir os partidos e os parceiros sociais já na sexta-feira, antecipando as conversações caso a evolução da pandemia em Portugal confirme a necessidade de adotar medidas mais restritivas.

O PM refere que, caso a análise dos peritos do Infarmed confirme que a situação requer medidas mais duras, é "provável" o aumento das medidas de restrição, à semelhança de outros países europeus.

Costa admite inclusive a possibilidade de "voltar a um conjunto de medidas tipo as que tivemos em março", mas sem necessidade de interrupção da atividade letiva.

Em março, quando foi decretado o primeiro estado de emergência, foram encerradas creches e escolas. Só a partir do desconfinamento, em maio, é que foi permitido o regresso às escolas, apenas para os alunos do ensino secundário que tivessem de passar pelos exames nacionais.