Recorde de ofertas de emprego na FEP

A feira de emprego da Faculdade de Economia do Porto regressa nos próximos dias 3 e 4 com a oferta de um número recorde de 400 oportunidade de emprego e estágios, mas não apenas para gestores e economistas, garante a organização, a FEP Junior Consulting, em parceria com o Serviço de Desenvolvimento e Carreira da mesma faculdade.

Haverá 60 empresas participantes e é igualmente esperado um número recorde de visitantes, que deverá atingir os oito mil estudantes, naquela que é a 20.ª edição da feira.

Super Bock Group, Sonae Fashion, Sodexo, LTPlabs e Switch são as cinco novidades desta edição, além das presenças habituais da Sonae, Deloitte, KPMG, EY, Vodafone, PwC, Banco de Portugal, Calzedonia Group, Jerónimo Martins, NOS, Hays, Lidl, BNP Paribas, Mazars, Sonae IM, Adidas, Continental e Nestlé.

O programa da feira inclui um Speed Recruitment, com início na terça-feira, às 10 horas, no qual 24 alunos, selecionados entre 122 candidaturas, terão a oportunidade de participar individualmente numa entrevista flash com 24 empresas, em períodos de 5 minutos. “A maioria destes alunos sairá com oportunidades de emprego ou estágios concretos e novas fases de entrevistas”, assegura a organização.

Há ainda um calendário já definido para que as empresas participantes possam fazer a sua apresentação aos interessados.

O evento regressa ao edifício principal da FEP e será o primeiro grande momento público após dois anos de obras, contando com o patrocínio da Presidência da República e da Câmara Municipal do Porto.

Trata-se, igualmente, de uma edição com um toque especial de responsabilidade ambiental, com a ausência de plástico na distribuição da água durante o evento e nos coffee breaks.