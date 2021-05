Recorde em Portugal: 125 mil pessoas vacinadas hoje

O coordenador da task-force para a vacinação contra a COVID-19, Henrique Gouveia e Melo (D), acompanhado pela Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas (E), e pelo presidente do Infarmed, Rui Ivo (C), intervém numa conferência de imprensa conjunta entre o Infarmed e a task-force para a vacinação contra a COVID-19 sobre a atualização da informação sobre a vacina COVID-19 da Astrazeneca, na sede do Infarmed, Lisboa, 8 de abril de 2021. MIGUEL A. LOPES/LUSA

© LUSA