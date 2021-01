Recorde. Trabalhadores arrastados por despedimentos coletivos duplicam em 2020

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a sua audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 60/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova as Grandes Opções para 2021-2023" e da Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova o Orçamento do Estado para 2021", na Assembleia da República, em Lisboa, 10 de novembro de 2020. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O número de trabalhadores visados em processos de despedimento coletivo (intenção de despedir) vai mais do que duplicar em 2020, registando o maior salto anual das séries oficiais que remontam a 2005. Foram visados mais de 7000 trabalhadores. O número não ficará por aqui, falta dezembro, mês em que várias empresas de dimensão importante anunciaram reestruturações profundas em resposta à pandemia.

E o número de pessoas efetivamente despedidas neste ano que agora terminou também será bem mais do dobro face a 2019. Já superava os 6500 casos, deve chegar facilmente aos 7000 no final de dezembro.

Do que se sabe até novembro, trata-se do pior aumento dos últimos 14 anos (desde 2006), mostram os dados históricos da Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), que faz parte da tutela da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. Os dados referem-se a Portugal continental.

De acordo com o levantamento feito pelo Dinheiro Vivo (DV), o cenário de 2020 é desolador e mostra bem como depois do primeiro embate da pandemia, há muitas empresas que já não estão a conseguir manter empregos nesta segunda vaga.

Ou então deixaram de ter interesse em manter postos de trabalho no mercado português uma vez que a perspetiva é que uma retoma fraca, das mais débeis da Europa, como já noticiou o DV.

Depois de um primeiro momento de 'espera para ver', em que o governo avançou com medidas para proteger temporariamente o emprego (o lay-off simplificado foi usado por cerca de 115 mil empresas, envolvendo quase 900 mil trabalhadores protegidos), a verdade é que essa fase terminou e o desemprego e os despedimentos agora estão a subir a sério.

O governo não conta com um agravamento da taxa de desemprego no Orçamento de Estado de 2021 (feito em outubro), mas em dezembro duas instituições, o Banco de Portugal e a OCDE, projetaram um agravamento do peso do desemprego na população ativa para a casa dos 9%. Mais dois pontos percentuais face aos 7% deste ano.

Os dados dos despedimentos coletivos, processos que são muito agressivos e debilitantes para os trabalhadores, mas que também penalizam as empresas que a eles recorrem na relação com os bancos, com os fornecedores e clientes e na sua imagem de mercado, são disso exemplo.

Quando faltava um mês para acabar este ano de 2020 (no final de novembro), o número de pessoas visadas em processos de despedimento já ia nos 7012 casos mais 103% (mais do dobro) face aos 3452 casos de 2019. É o maior aumento dos últimos 15 anos, pelo menos. Pior do que no tempo da troika.

O valor apurado pela DGERT no final de novembro vai continuar a engrossar, claro. Para já, em números absolutos, estamos a falar da pior marca desde 2013.

O número de trabalhadores efetivamente despedidos (processos concluídos) também duplicou (final de novembro) face ao total de 2019. A direção-geral do Ministério do Trabalho apurou 6543 pessoas despedidas, mais 105% do que em 2019. Trata-se da subida mais violenta desde 2006.

A região mais fustigada por esta destruição de postos de trabalho é Lisboa e Vale do Tejo, com quase 60% dos despedimentos coletivos (pessoas). O agravamento face a 2019 foi de 151%.

Na região Norte registaram-se quase 30% dos despedimentos coletivos do continente, mas o aumento, apesar de elevado, é bastante mais baixo do que o verificado em Lisboa. O número de despedidos no Norte subiu 22% entre dezembro de 2019 e novembro de 2020.

Olhando para a dimensão empresarial, percebe-se que a razia é enorme nas empresas mais pequenas. As microempresas foram responsáveis por 15% dos despedimentos, as pequenas empresas por mais de 45%. Estes dois grupos concentram quase dois terços dos despedimentos concluídos no continente, portanto.

Casos e mais casos

Exemplos mediáticos de restruturações de pessoal (despedimentos, rescisões, contratos a prazo e precários que não são renovados) não faltam. Muitos são na indústria, por exemplo.

A Eurofound, uma agência europeia que monitoriza as restruturações empresariais, dá conta de alguns dos mais significativos em Portugal. A lista não é exaustiva, mas menciona alguns casos que se tornaram mais visíveis.

Em abril, a Preh Portugal, uma fábrica de eletrónica automóvel, baseada na Trofa, anunciou a sua intenção de reduzir 500 postos de trabalho.

Em junho, no cluster da aviação, a Lauak Aerostructures, em Setúbal, apontou para a supressão de 161 empregos.

Também em junho, o grupo Super Bock, avançou com um plano de downsizing de 130 empregos.

A empresa que assegura a limpeza dos aviões da TAP no aeroporto de Lisboa, a ISS Facility Services, "notificou mais de 100 trabalhadores encarregues dessa tarefa de que iriam ser despedidos".

Entretanto, o governo, que nacionalizou a TAP, diz que podem vir a ser despedidas 1600 pessoas no âmbito da mega restruturação da companhia aérea.

A empresa de segurança privada Securitas também diz que pretende afastar 82 trabalhadores que prestam serviço nos aeroportos de Lisboa e da Madeira.

A Eurest, uma multinacional do ramo dos serviços de restauração e catering, terá um plano para despedir ou rescindir com mais de 120 funcionários.

Em agosto, a empresa têxtil Azincon, de Vila do Conde, anunciou insolvência e atirou 150 pessoas para o desemprego. A maioria são mulheres, sendo que já tinham passado pelo lay-off simplificado, ou seja, tiveram cortes salariais durante esses meses.

Em outubro, o Global Media Group (dono do Dinheiro Vivo, da rádio TSF e dos diários DN e JN), também anunciou um despedimento coletivo de 81 trabalhadores do grupo, 17 deles jornalistas, processo que ainda está por concluir

O banco Montepio também tem planos para fazer um grande emagrecimento, podendo estar em causa o afastamento de 800 empregados ou mais.

Mais recentemente, a Ryanair voltou a anunciar mais ajustamentos nos quadros de pessoal, retomando a 1 de dezembro deste ano, o processo do despedimento coletivo dos tripulantes de cabine. Já o tinha feito no Porto, agora o alvo é Lisboa.

Na última semana do ano 2020, soube-se também que cerca de 100 trabalhadores indiretos da central termoelétrica de Sines, da EDP, "receberam cartas de despedimento e ficam sem emprego", segundo disse o sindicato à Lusa.

Com o fim das operações de refinação na Galp de Matosinhos, que foi formalmente anunciado em dezembro, deve representar "centenas" de despedimentos, segundo a Comissão de Trabalhadores.

Cerca de 54 trabalhadores do grupo segurador Generali também receberam uma prenda má pelo Natal. A empresa, que detém as marcas Tranquilidade, Açoreana e Logo, anunciou uma "reorganização interna" e uma "rescisão do contrato de trabalho que abrange 54 colaboradores de um universo de cerca de 1100 trabalhadores".

Também em dezembro, a Multi Corporation, empresa que gere vários centros comerciais de referência em Portugal, também anunciou um plano de despedimento coletivo em vários países, podendo suprimir até 20 pessoas cá. Esta empresa gere espaços comerciais como Almada Fórum, Armazéns do Chiado (Lisboa), B Planet (Barreiro), Braga Retail Center, Fórum Algarve, Fórum Coimbra, Fórum Madeira e Fórum Viseu.