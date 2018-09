Recordes do turismo em Portugal são “resultado de anos de investimento”

O crescimento do turismo em Portugal “não é um fenómeno, é o resultado de anos de investimento”. Quem o diz é a secretária de Estado do Turismo, ou a “a rainha do crescimento a dois dígitos” como um jornalista da CBS News lhe chama, que falava esta terça-feira no Fórum de Líderes Europeus do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (em inglês, WTTC – World Travel & Tourism Council), em Lisboa.

E o objetivo é continuar a crescer, assumiu Ana Mendes Godinho. “O meu trabalho é mostrar, 24 horas por dia, que Portugal é o país mais inovador e sustentável do mundo”, disse, lembrando que para vender o destino é preciso continuar a investir e a apostar na inovação.

“Se estamos a pedir às pessoas que visitem outros locais para além da cidade de Lisboa, o Algarve e a Madeira, é preciso criar novos produtos”, explica.

Nesse sentido, a governante aproveitou a ocasião para reafirmar que o Estado português vai reforçar na próxima semana a Linha de qualificação da oferta turística, num total de 120 milhões de euros.

Mas há condições que só a ligação aérea pode proporcionar. “É difícil vender Portugal a uma pessoa que nunca cá esteve. Não temos a Torre Eiffel… As pessoas precisam de vir até cá, pelo que o transporte aéreo é crucial”, lembra.

Por sua vez, a presidente e CEO do WTTC reiterou ao Dinheiro Vivo que o “crescimento de Portugal é impressionante”, mas reforça a importância de o país encontrar uma solução para a Portela.

E, alerta, “o aeroporto [de Lisboa] está a atingir a sua capacidade máxima”. “Portugal vai precisar de recorrer à tecnologia para tornar a infraestrutura mais eficiente”, defendeu Gloria Guevara.

A responsável mostra-se também convicta de que, nos próximos tempo, outro dos desafios será o de “garantir a sustentabilidade deste crescimento”.

O fórum, organizado pelo Turismo de Portugal em conjunto com o WTTC, realizou-se pela primeira vez em Portugal, e reuniu representantes nacionais e internacionais do setor.