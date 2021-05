Recuperação da economia abranda na terceira semana de maio

Porto 19 / 04 / 2021 - Filas de espera nas grandes lojas da rua de Santa Catarina, no Porto, no 1º dia de uma nova fase de desconfinamento do país. Abertura de shoppings e lojas de rua acima dos 200m2 levei diversas pessoas às compras. ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins / Global Imagens

A recuperação da atividade económica dá sinais de abrandamento, apesar de manter níveis próximos dos 20% face ao mesmo período do ano passado.

"Na semana terminada a 23 de maio, o indicador diário de atividade económica (DEI), assim como a taxa bienal correspondente, apresentaram uma diminuição face à semana anterior, mas permaneceram no intervalo de valores das últimas semanas", refere a nota do banco de Portugal divulgada esta quinta-feira.

Neste período analisado pelo banco central, já a esmagadora maioria dos concelhos do país estava na quarta e última fase de desconfinamento. No mesmo período do ano passado, no dia 3 de maio tinha sido declarada a passagem para a situação de calamidade, seguindo-se três fases de reabertura da economia.

De acordo com os dados do banco central, a média móvel semanal do DEI, na semana centrada em 25 de maio, aponta para um crescimento homólogo de 25,2% da atividade económica. Isto quando a mesma média móvel referente à semana centrada em 16 de maio sinalizava um crescimento de 28,6% em termos homólogos.

Uma vez que as quedas foram muito expressivas no primeiro confinamento, durante a primavera do ano passado, o Banco de Portugal recalculou o indicador para alisar estas variações, criando uma nova série. "Para mitigar a influência na análise económica deste efeito base muito marcado, calcula-se a taxa bienal, o que corresponde a acumular as taxas de variação do DEI, em dias homólogos, para dois anos consecutivos", refere o supervisor.

Olhando para esta taxa bienal, a variação homóloga mostra um abrandamento no ritmo de recuperação. Em termos de média móvel semanal, centrada a 20 de maio, a variação homóloga é de 1,2%, quando na semana anterior foi de 3%.