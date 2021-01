Recuperação da economia norte-americana só deve acelerar depois de junho

epa08952752 Joe Biden is sworn in as the 46th president of the United States by Chief Justice John Roberts as Jill Biden holds the Bible during the 59th Presidential Inauguration at the U.S. Capitol in Washington, DC, USA, 20 January 2021. Biden won the 03 November 2020 election to become the 46th President of the United States of America. EPA/ANDREW HARNIK / POOL © EPA

É com "uma mistura de cautela e esperança" que os analistas da IHS Markit perspetivam o que irá acontecer à economia em 2021, quando os mercados globais ainda vão sentir os efeitos da pandemia - mas também já o impacto da maior campanha de vacinação da história.

Nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, os números parecem mais favoráveis do que chegou a temer-se em 2020. A Reserva Federal (Fed) reviu em alta as previsões para este ano, antecipando um crescimento de 4,2%, e revelou que a queda em 2020 deverá ter-se ficado pelos 2,4%, bastante menos do que os 3,7% calculados antes. O banco central norte-americano também melhorou a previsão relativa à taxa de desemprego, esperando agora que se fique pelos 5% em 2021 (contra 5,5% perspetivados em setembro e 6,7% registados em 2020).

Ainda assim, o tom dos comentários da Fed não foi otimista. "O caminho da economia vai depender significativamente da evolução do vírus", indicou o banco central. "A atual crise de saúde pública continuará a pesar na atividade económica, no emprego e na inflação no curto prazo, e representa riscos consideráveis à perspetiva económica no médio prazo." É isso que frisam também os analistas da IHS Markit na sua análise de lançamento do ano - daí a posição mista. "A economia norte-americana recuperou parcialmente da pior contração desde a Grande Depressão", frisam os analistas. "No entanto, uma nova onda de infeções de covid, a possível re-imposição de confinamento para controlar o vírus e o desaparecimento de estímulos aprovados em 2020 ameaçam enfraquecer o crescimento durante o início de 2021."

Por isso, a IHS Markit calcula que a recuperação será mais visível a partir do verão. "O progresso inesperadamente rápido nas vacinas deverá promover uma aceleração do PIB na segunda metade do ano", quando vacinas e tratamentos mais eficazes estarão disponíveis para enormes segmentos da população, o que irá mitigar a emergência de saúde pública e evitar novos confinamentos.

Um outro aspeto de interesse é a antecipação de que investidores e legisladores vão desviar o foco da covid para o ambiente e a sustentabilidade. Relevante também é a previsão de que o dólar continuará a enfraquecer, no que consideram ser uma resposta retardada à mudança de direção da Fed em 2020. A desvalorização da moeda dever-se-á ainda ao aumento na tolerância ao risco dos investidores e ao aprofundamento do défice comercial.

Já Daniel Bachman, responsável da Deloitte Services com o pelouro das previsões económicas nos Estados Unidos, avisa que o estrago feito na economia pode ser "crítico o suficiente" para que o crescimento estagne após o período inicial de recuperação. Isso levará a que a economia fique 2% abaixo do nível pré-pandemia nos próximos cinco anos.

Sendo este o cenário mais provável da nota (65% de probabilidade), há também uma previsão otimista: a de que a recuperação da procura desencadeie crescimento acelerado em setores como viagens, restauração, hotelaria e lazer, assim que a ameaça da pandemia se for. Importante é que o pior cenário, a probabilidade de recuperação lenta e prolongada, desceu de 25% para apenas 10%.

"O desenvolvimento de vacinas é inegavelmente uma boa notícia para consumidores e negócios. Mas o dano à economia, provocado pelo confinamento e sonegação de ajuda, está feito", frisa o responsável, no início da análise. "Os próximos meses vão mostrar a extensão - e sugerir a direção da recuperação."