Recurso ao factoring a crescer em Portugal

Empresas recorrem ao factoring para liquidez mais rápida © Unsplash

Dinheiro Vivo 16 Agosto, 2023 • 08:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Está a crescer o recurso ao factoring (aquisição de créditos de curto prazo (faturas) resultantes do fornecimento de bens ou serviços, permitindo uma liquidez imediata) por parte das empresas em portuguesas. Tudo devido à subida das taxas de juro e da inflação, aliadas a toda uma instabilidade das cadeias de produção.

Diz o Eco que este produto atingiu o valor máximo da década ao crescer para 17% no ano passado, o que significou 42 milhões de créditos feitos em 2022.

Segundo o CEO do BNP Paribas Factor para Portugal e Espanha disse aquele jornal, "no factoring podemos adiantar os valores que têm a receber dos clientes finais; e no reverse factoring (confirming) também ajudar a dilatar um bocado os prazos para os pagamentos a fornecedores".

E, como as indústrias pagam e precisam de receber, esta tem sido "uma solução de financiamento cada vez mais procurada pelas empresas portuguesas, contribuindo para o reforço da liquidez e da tesouraria da atividade do dia-a-dia", como afirma José Gonçalves, diretor de Marketing de Empresas do Novobanco, que diz ainda que este ano continua a existir uma tendência de crescimento acelerada na procura desta solução.

Segundo dados da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, Portugal é atualmente o segundo país europeu com maior nível de penetração de mercado no factoring. O presidente da ALF, Luís Augusto, diz ainda que "as empresas de factoring não têm aumentado os valores cobrados. O que tem havido é o aumento da Euribor que serve de base aos contratos de factoring". O que acaba por aumentar o custo do financiamento.