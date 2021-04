Rede de caixas Multibanco encolheu 1,4% em 2020

Multibanco ATM cartão de crédito dinheiro euros visa (Leonel de Castro) © Leonel de Castro

O número de caixas Multibanco encolheu em 2020, tendo-se registado uma redução de 1,4% na rede de caixas automáticos no país.

A quebra marca um regresso "à tendência de decréscimo registada desde 2011 e que apenas foi interrompida em 2019", segundo o 'Relatório dos Sistemas de Pagamentos' divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

Quanto ao número de terminais de pagamento automático (TPA), cresceu 7,1% face ao ano de 2019.

"A 31 de dezembro de 2020, existiam em Portugal 14,3 mil caixas automáticos [incluindo os caixas automáticos de redes internas] e 393,6 mil terminais de pagamento automático das diferentes entidades que operam no país", refere o documento.

"Em relação ao ano anterior, o número de TPA aumentou 7,1% e a quantidade de caixas automáticos diminuiu 1,4%, regressando à tendência de decréscimo registada desde 2011 e que apenas foi interrompida em 2019", frisa.

De acordo com o relatório, no final de 2020, existiam, em média, 1,4 caixas automáticos (CA) e 38,2 TPA por cada mil habitantes.

"A sistemática redução do número de CA, acompanhada do crescimento sustentado do número de TPA, reflete a adoção cada vez mais generalizada de pagamentos eletrónicos no ponto de venda", explica o supervisor.