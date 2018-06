Rede de pagamentos Visa colapsa na Europa

A rede de pagamentos a crédito e débito Visa colapsou na Europa. O sistema está neste momento interrompido. Os utilizadores não estão a conseguir efetuar pagamentos, avançou o The Guardian na tarde desta sexta-feira.

A empresa confirmou que o sistema está em baixo e sublinha que já começou a investigar as causas.

“A Visa está a atravessar uma interrupção no seu serviço. Este incidente está a impedir que algumas transações com Visa sejam processadas na Europa. Estamos a investigar a causa e a trabalhar o mais rápido possível para resolver a situação”, sublinhou fonte oficial da empresa ao Dinheiro Vivo.

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated. — VisaNewsEurope (@VisaNewsEurope) 1 de junho de 2018



Utilizadores de toda a Europa estão a recorrer à rede social Twitter para partilhar que os seus pagamentos não estão a ser aceites em lojas e estações de serviço.

“Adoro a tecnologia moderna. Cheguei a um hotel em Leeds e percebi que o sistema Visa está em baixo. Não tenho dinheiro em espécie e o cartão não funciona. Vão ser 24 horas interessantes”, escreveu o utilizador Chris Sladden.

Just got to love modern tech at times.

Arrived at the hotel in Leeds to find visa has crashed. No cash and the plastic won’t work

This is gonna be an interesting 24 hours — Chris Sladden (@ChrisSladden) 1 de junho de 2018

Na mesma rede social, a Guardia Civil espanhola apelou à calma dos utilizadores.

Tranquil@, si no puedes pagar no has sufrido ningún robo ni hackeo#Visa sufre una caída en Europa que impide procesar pagos con sus tarjetas https://t.co/Y2djuHfdUbpic.twitter.com/LdTbpqsv3e — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 1 de junho de 2018

No Reino Unido, alguns bancos, como o Lloyds Bank e o Royal Bank of Scotland, também confirmaram que os seus clientes estão a ter problemas com o uso de cartões de débito. Garantem, no entanto, que as caixas automáticas estão a funcionar.

A Visa processa cerca de 10 biliões de euros em pagamentos todos os anos.

(Em atualização…)