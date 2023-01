Rede elétrica britânica oferece descontos a quem reduzir consumo hoje

© Fabrice COFFRINI/AFP

O operador da rede elétrica nacional britânica ofereceu hoje descontos na fatura aos consumidores que reduzam hoje o consumo entre as 17:00 e 18:00 devido à pressão da vaga de frio nas reservas de energia.

A persistência de temperaturas negativas em grande parte do país levou o Operador do Sistema Elétrico (ESO) da Rede Nacional (National Grid) a utilizar menos eletricidade numa das horas de pico de consumo, podendo os participantes receber três libras (3,4 euros) por cada unidade quilowatt-hora.

Esta será a primeira utilização a nível nacional do Serviço de Flexibilidade da Procura (DFS), lançado no ano passado para evitar potenciais cortes de energia devido à guerra na Ucrânia, mas também à paralisação de muitas centrais nucleares francesas.

Segundo o National Grid ESO, mais de um milhão de pessoas e empresas com contadores inteligentes subscreveram o esquema, no qual estão envolvidos 26 fornecedores, os quais já realizaram testes com resultados positivos.

"As nossas previsões mostram que as margens de fornecimento de eletricidade deverão ser mais apertadas do que o normal", disse à Agência Lusa um porta-voz da entidade.

No entanto, acrescentou que "isto não significa que o fornecimento de eletricidade esteja em risco e as pessoas não devem estar preocupadas" e que "estas são medidas de precaução" para garantir a margem nas reservas de energia.

No sábado, 35,7% da eletricidade no Reino Unido foi gerada por centrais de gás natural, enquanto a energia eólica representou 24,1% e a nuclear 15,3%.

O National Grid ESO indicou ter pedido a três centrais de carvão, que deveriam ter encerrado permanentemente em setembro de 2022, para que estejam de prevenção no caso de serem necessárias.