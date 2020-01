Rede portuguesa da indústria é nova aposta do Turismo de Portugal

Atrair turistas para todo o território e ao longo de todo o ano, e incrementar a estadia média são os objetivos que estão na base da criação da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, um projeto que o Turismo de Portugal espera ter no terreno dentro de dois anos. O organismo liderado por Luís Araújo quer captar o interesse das instituições públicas e privadas para pôr este roteiro no mapa, que apresenta forte potencial junto dos turistas brasileiros, espanhóis, asiáticos e norte-americanos.

O plano de ação para a implementação da Rede de Oferta de Turismo Industrial em Portugal, apresentado hoje (sexta-feira) no âmbito do III Encontro Indústria, História, Património, a decorrer em S. João da Madeira, vai ser desenvolvido em três fases e aproveitar a experiência dos seis municípios – Santa Maria da Feira, S. Tirso, Vale de Cambra, Vila do Conde, Famalicão e S. João da Madeira – que já investiram neste produto turístico.

Segundo Luís Araújo, o plano iniciar-se-á com o levantamento dos recursos, a que se seguirá uma componente de qualificação dos ativos identificados e, posteriormente, a venda da rede como produto turístico a nível nacional e internacional. O responsável adiantou ao Dinheiro Vivo que serão criados instrumentos financeiros para apoiar a qualificação dos recursos ao nível das infraestruturas para receber turistas e também da formação, dependendo o valor a afetar do interesse das entidades públicas e privadas em aderir ao projeto.

A promoção da rota e a digitalização da informação também serão alvo de apoios. Como frisou Luís Araújo, o objetivo é que o site Visit Portugal tenha o máximo de informação disponível para os agentes turísticos, para que possam integrar nos pacotes esses roteiros, e para os visitantes que desenham a sua própria viagem. Na sua opinião, a Rota Portuguesa de Turismo Industrial tem um potencial de valor acrescentado muito grande quer a nível turístico quer nacional.

O presidente do Turismo de Portugal sublinhou que Portugal, para se continuar a afirmar neste setor, tem que apostar em segmentos diferenciadores.