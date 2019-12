Reduzir emissões custa 2 biliões em 10 anos.”Não fazer nada custaria muito mais”

Um Pacto Ecológico Europeu, com metas ambiciosas para a redução de emissões de carbono, é a última cartada de Bruxelas pela defesa do planeta. O Green Deal prevê a tomada de 50 ações práticas até 2050, e coloca a Europa na liderança da luta global contra as alterações climáticas. Mas a regulação começa a estender-se um pouco por todo o mundo.

Segundo um estudo da seguradora de crédito Euler Hermes, acionista da COSEC, as medidas que todas as indústrias do mundo terão de adotar, na próxima década, em prol do planeta, vão custar às empresas mais de 2,5 biliões de dólares, cerca de 2,2 biliões de euros.

De acordo com a análise, os setores da energia, aviação, transporte marítimo, pasta de papel, química, retalho e manufatura serão os mais impactados pelos custos crescentes da regulação. O estudo lembra que em 1997 havia, a nível global, 72 leis em vigor centradas no combate às alterações climáticas. Em 2018, o número de medidas já tinha disparado para 1500. E a tendência é para que venham a aumentar, já que as metas estabelecidas no Acordo de Paris estão muito aquém de serem cumpridas.

“A intensidade regulatória vai aumentar muito, o que significa que vai haver mais medidas e cada vez mais apertadas. Vão atingir tudo e todos. Nenhum setor da economia vai ser poupado. Proteger e salvar o planeta tem um custo, e esse custo tem de ser suportado por alguém. O Green Deal europeu é um exemplo de como nenhuma indústria será poupada”, afirma Catharina Hillenbrand-Saponar, uma das autoras do estudo da Euler Hermes.

A análise incluiu apenas o impacto estimado das medidas que já estão em vigor ou que estão neste momento a ser discutidas. “Não catalogámos tudo o que é possível fazer neste domínio, porque é possível ir muito mais além, principalmente se nos continuarmos a aproximar do aumento médio das temperaturas de 1,5 graus”.

A pesquisa dos especialistas da seguradora de crédito concluiu que a maior parte dos países, incluindo Portugal, ainda está num nível “insuficiente” no que toca à adoção de medidas adequadas para alcançar as metas do Acordo de Paris. Em todo o mundo, só Marrocos é classificado como “modelo a seguir”.

Entre as medidas com mais impacto para as indústrias está o aumento do preço do carbono, a imposição de taxas e multas para quem não cumpra os limites instituídos e a gradual proibição do uso de combustíveis fósseis.

“São medidas rígidas, é verdade, e há empresas que terão custos materiais elevados. No limite haverá empresas a fechar e perda de postos de trabalho. Já estamos a ver isso no setor da energia nos Estados Unidos e mesmo na Europa há processos de reestruturação em curso, pela necessidade de reduzir custos. Mas estas consequências são necessárias para evitar outros ainda maiores”, destaca Catharina Hillenbrand-Saponar.

Para a especialista, a alternativa às medidas regulatórias “é ficar parado e não fazer nada, e não fazer nada custa muito mais que 2,5 biliões. É sempre possível não fazer nada e esperar para ver o que acontece. Mas não fazer nada vai sair caro mais tarde.

Há empresas que vão sofrer consequências, mas também há empresas que verão aqui uma oportunidade para se transformarem”.

Catharina Hillenbrand-Saponar reconhece que, face aos custos que vão enfrentar, muitas indústrias vão oferecer resistência à ação climática. Ainda assim, a especialista encara o futuro com otimismo. “Onde há regulação, há lobby contra ela, isso é certo. Acredito que os líderes de muitas indústrias já perceberam que é mais produtivo, a todos os níveis, ser pró-ativo para não ser apanhado na curva. É por isso que há cada vez mais empresas a tomarem elas próprias a iniciativa de criar acordos voluntários para reduzirem as suas emissões de carbono. É melhor para todos se houver um compromisso voluntário com a causa”.