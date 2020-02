Referenciais de salários mais longe, mas governo acha que ainda pode progredir

Da ideia de um referencial médio comum para subir salários partiu-se para a possibilidade de haver referenciais sectoriais. Mas também estes não parecem agradar a ninguém e o governo modera a proposta em discussão para um acordo de rendimentos no Conselho Permanente de Concertação Social. Fala agora em “orientações” para a negociação coletiva.

Segundo o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, o propósito de ter números na mesa para dar impulso aos rendimentos médios encontrou “resistências quer do lado dos sindicatos quer do lado das confederações patronais a que fosse uma boa ideia ter um referencial médio para o crescimento dos salários no país”.

Ao final da quarta reunião para discutir o acordo, o governante não rejeitou liminarmente que a ideia de referencial ainda sobreviva às recusas dos parceiros, mas considerou que “o mais importante é assegurar que em negociações, que livremente devem ser estabelecidas, todos estejam alinhados com o objetivo de fazer crescer os salários acima da inflação e partilhando ganhos de produtividade de uma forma mais favorável ao trabalho”. “O que é importante é que em cada sector, em cada empresa, quando estamos a fazer a negociação salarial, as orientações estejam presentes”, defendeu.

Apesar das resistências, o ministro defendeu que “há condições para poder progredir” e pediu aos parceiros propostas ainda quanto a uma metodologia para o referencial que dificilmente se traduzirá numa guia numérica.

Da parte da CGTP, o secretário-geral Arménio Carlos, que também se tem mostrado contra referenciais, defendeu que há que considerar ganhos de produtividade passada, já que esta terá na última década crescido 5% com os salários reais a perderem 3%, argumentou. Além disso, quer que a inflação a considerar em negociação de salários pondere também a subida dos preços da habitação.

Já a UGT não quis revelar quais as propostas que fará. “Não faremos um acordo só com generalidades e com um conjunto de intenções”, assegurou porém Lucinda Dâmaso, presidente da organização.

Da parte dos patrões, António Saraiva, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) não esteve presente nesta última reunião. João Vieira Lopes, da Confederação de Comércio e Serviços (CCP) reiterou a posição das organizações patronais. “Não somos partidários de estabelecer referenciais”, referiu, preferindo um acordo que faça “recomendações”. É mais uma linha de influenciar do que ser obrigatório”, explicou.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, esteve presente na reunião, mas não ficou para as declarações à imprensa, após o encontro onde estiveram também o secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, a ministra da Agricultura, Marai do Céu Albuquerque, e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

Um dos 11 temas em discussão no acordo é a fiscalidade das empresas. Outro as medidas para melhorar o rendimento das famílias, onde deverá entrar o anunciado alívio fiscal de 2021 com mudanças nos escalões do IRS. O ministro da Economia explicou no final que a ideia não é tomar, neste capítulo, uma decisão que cabe ao orçamento com os parceiros sociais, mas antes dar-lhes conhecimento desta e doutras políticas públicas.

Será necessário ainda passar por estas e outras matérias antes que se perceba se há ou não o acordo de rendimentos que o governo prometeu negociar aquando da tomada de posse. “Não vamos fechar nada enquanto não fecharmos tudo”, assegurou o ministro da Economia.

A ideia é que haja mais três reuniões, até ao final de março, mas o governo não descarta que as discussões se estendam por mais tempo.

De resto, Siza Vieira deixou claro quem sem acordo na questão de salários, não haverá acordo de todo.

“Parece-me evidente que um acordo cujo objetivo é ter um mecanismo que permita às partes ter um referencial, uma recomendação para fazer subir os salários, se não tiver essa cláusula também não faz sentido”, disse.

Atualizado pela última vez às 20h33