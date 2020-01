Reforço das pensões mais baixas está “em fase de construção” – ministra

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social voltou a não esclarecer se haverá um aumento extraordinário das pensões em 2020, atirando a questão para a fase de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

“Enquanto estivermos em sede deste caminho de discussão e aprovação do Orçamento do Estado, em fase de construção da resposta que melhor responda àqueles que são estes desafios e esta ambição e objetivos globais que temos de combate à pobreza e daquilo que são os instrumentos para o fazer”, afirmou Ana Mendes Godinho aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Trabalho e Segurança Social.

A pergunta foi primeiro lançada pela bancada do PSD. A deputada Clara Marques Mendes perguntou se haveria um aumento extraordinário do valor das pensões mais baixas em 2020, à semelhança do que aconteceu nos últimos três anos.

Na resposta, Ana Mendes Godinho considerou a questão “curiosa”, afirmando que este Governo está a “tentar recompor e que as pessoas voltem a ter a capacidade de compra que perderam durante o governo PSD/CDS.”

A governante afirmou depois que no “articulado assumimos um compromisso de valorização real dos pensionistas quer através da valorização das pensões quer através do aumento do valor do complemento solidário para idosos (CSI) e o que está previsto é a atualização que já representa cerca de 93 milhões euros e um aumento real das pensões para cerca de 2 milhões de pensionistas”, concluiu.

O deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, voltou “à carga” com a mesma questão, mas acabou com um resposta muito semelhante por parte da ministra que está a ser ouvida no Parlamento no âmbito da apresentação do OE2020.

“O compromisso que consta da proposta do OE que apresentámos é a atualização que permite um aumento real das pensões de cerca de 2 milhões de pensionistas até dois Inedxante de Apoios Sociais (IAS) e isso já está traduzido no Orçamento com valor previsto desta rubrica em cerca de 93 milhões”, começou por afirmar.

“Certamente enquanto decorrer esta discussão em sede da Assembleia avaliaremos e discutiremos também a forma de melhor concretizar e de ir ao encontro daquilo que consta no articulado que é a valorização dos rendimentos dos pensionistas com valores mais baixos e do combate à pobreza nomeadamente a atualização do valor do CSI”, concluiu Ana Mendes Godinho.

Na Proposta de Lei, o artigo 58º indica que “em 2020, o Governo reforça as pensões de valor mais baixo, de modo a aumentar os rendimentos destes pensionistas e a combater a pobreza entre as pessoas idosas”, mas não esclarece a forma de o fazer, nem quando, o que levou a especular sobre um novo aumento extraordinário.

Desde 2017 que é feito um aumento extraordinário das pensões mais baixas com um reforço até 10 euros.