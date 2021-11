Estudo do maior credor do País propõe alívio no teto da divida pública de 60% para 100%

The President of the European Commission, Ursula von der Leyen (L) giving Next Generation EU recovery program of the European Union to portuguese Prime Minister António Costa (R), after their meeting on the Pavilion of Knowledge in Lisbon, 16th june 2021. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

As regras do Pacto de Estabilidade devem ser revistas na sequência desta crise pandémica e já há propostas e estudos publicados por instituições de referência que estão a abrir esse debate, que vai certamente ser longo e polarizador dentro da Europa.

Um artigo divulgado pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM na sigla em inglês) propõe, por exemplo, que o teto máximo para a dívida pública seja relaxado dos atuais 60% do produto interno bruto (PIB) para 100% do PIB.

No entanto, os seis economistas que assinam o novo artigo (quatro do ESM, uma do FMI e outro do Banco da Grécia, sendo que estes últimos dois ainda eram do ESM quando contribuíram para esta análise), defendem que a regra do défice máximo de 3% não deve ser alterada e propõem que o Pacto renovado tenha uma norma eficaz e credível que trave o crescimento da despesa pública.

O ESM é o mecanismo/fundo de resgate permanente da zona euro e atualmente é o maior credor de Portugal, por exemplo. O país deve-lhe uns expressivos 25,3 mil milhões de euros, dinheiro emprestado no âmbito do programa de ajustamento da troika. Esta dívida terá de ser paga até 2024, segundo o calendário que vigora atualmente.

O Pacto de Estabilidade que existe atualmente foi criado nos anos 90 do século passado quando o mundo era bem diferente.

A ideia subjacente é que os países da Europa devem conseguir crescer a um ritmo nominal médio de cerca de 5% ao ano, o suficiente para, no longo prazo, conseguirem estabilizar a dívida pública nos 60%, entregando todos os anos um défice de 3% ou inferior. Ou até excedentes, preferencialmente. Depende da dívida que têm em excesso, acima dos tais 60%.

© Vítor Higgs

Portugal tem o dobro da dívida face ao que exige o Pacto

No caso de Portugal, o rácio é mais do dobro (está na casa dos 120%) pelo que, se o Pacto voltar, o país vai ter de se esforçar como nunca e crescer bastante para reduzir essa dívida num prazo de 20 anos (outra regra existente).

Os peritos dizem que há qualquer coisa de "irrealista" nesta moldura de regras, o que a pode descredibilizar.

Na verdade, as sucessivas crises que assolam o mundo e a Europa desde o início deste milénio vieram baralhar este Pacto e a sua moldura. O Pacto está a ser visto por cada vez mais gente como anacrónico, produto de um tempo antigo, desajustado da realidade.

Com a pandemia, os líderes europeus, sobretudo a Comissão Europeia, decidiram acionar a cláusula de salvaguarda do Pacto, ou seja, na prática, suspender temporariamente a aplicação das referidas regras do défice (3%) e da dívida (60%) até 2023.

Mas parece ser ponto assente que fazer apenas uma pausa no Pacto de Estabilidade é insuficiente.

O crescimento potencial das economias emagreceu, as taxas de juro são estruturalmente mais baixas, a inflação, apesar da turbulência recente, é reduzida. E grande parte dos países tiveram de se endividar de forma significativa para segurar as suas economias desde o início da pandemia de covid-19.

Pedir demais e falhar reiteradamente metas danifica a credibilidade do Pacto

No estudo com a chancela do ESM, divulgado no final de outubro, titulado "Regras orçamentais da União Europeia: considerações para a sua reforma", os autores constatam que "insistir numa âncora de 60% do PIB para a dívida implicaria ou esforços irrealistas de redução desta ao longo de 20 anos, ou implicaria alargar o horizonte de convergência além desse prazo, tornando, essencialmente, o referido limite ineficaz".

Assim, "num futuro previsível" os autores defendem que o mais razoável é admitir que o crescimento médio nominal vai ser "mais baixo", bem como o ambiente de taxas de juro. Em vez dos 5% de crescimento que estão implícitos e subjacentes no atual Pacto, os economistas propõem que se assuma uma nivelação por baixo. Os países crescem, mas vai ser mais devagar: talvez mais perto de 3% ao ano (nominal).

"O limite do défice de 3% seria consistente com uma âncora da dívida de 100% do PIB. O valor de referência de 100% do PIB para a dívida pública é consistente, no estado estacionário, com um limite de 3% para o défice e uma taxa de crescimento nominal de 3%", defendem os autores.

"Um objetivo mais realista"

"No atual contexto macroeconómico de fraca procura, inflação contida em comparação com as décadas passadas e taxas de juro no limite inferior efetivo, a despesa pública continua a ser um forte motor de crescimento, aumentando assim o nível da dívida".

Neste quadro, os seis economistas concluem que "o apetite do mercado por mais dívida pública torna aceitável essa âncora de 100% do PIB para a dívida".

Além do mais, tendo em conta os atuais níveis da dívida dos Estados europeus, "o valor de 100% é um objetivo mais realista, próximo da média atual da zona euro, tal como era o limite de 60% quando foi adotado", há décadas.

Os seis autores do ESM concluem que "a disciplina orçamental não é menos importante agora do que quando a União Económica e Monetária foi estabelecida", pelo que "é necessário um quadro orçamental credível mais adequado em relação ao contexto macroeconómico".

"A disciplina orçamental continua a ser a pedra angular da união monetária, mas o regresso à combinação anterior à crise, de uma meta de 60% do PIB e de um ritmo de ajustamento da dívida poderia minar a recuperação económica e enfraquecer o compromisso com as regras", avisam.

Assim, é crucial obter um quadro orçamental "com regras realistas e eficazes que possam orientar de forma credível as políticas orçamentais dos governos ao longo dos próximos anos".

Esta semana, a Comissão Europeia alertou que em 2020 "mais de metade dos Estados-membros da UE registou uma dívida superior a 60% do PIB, com a Grécia a destacar-se com a dívida acima de 200%". E, mesmo com a retoma e a dívida a aliviar, "no final de 2023, o rácio deverá manter-se acima dos 100% de PIB em seis Estados (Bélgica, Grécia, Espanha, França, Itália e Portugal)".