Regime de baixas por Covid-19 pagas a 100% estendido até final de junho

Teste de rastreio à covid-19 na Maia. © JOSÉ COELHO/LUSA

O regime do subsídio de doença por Covid-19, com pagamento das retribuições a 100%, vai ser estendido até ao final do primeiro semestre do próximo ano, segundo decisão do Conselho de Ministros desta terça-feira. A medida, legislada em setembro com efeitos a julho, vigorava até ao final deste ano.

Segundo comunicado após a reunião do governo, ficou decidida "a prorrogação até dia 30 de junho de 2021 da vigência das regras especiais referentes ao subsídio de doença quando a incapacidade para o trabalho resulta da doença COVID-19".

Além disso, o Consleho de Ministros também decidiu "a introdução da possibilidade do envio eletrónico das declarações provisórias de isolamento profilático à segurança social, na sequência do contacto com o Centro de Contacto do SNS - SNS24".

Por outro lado, passa a haver também "dispensa de prova, aplicável aos profissionais do setor da saúde, para considerar doença profissional a provocada pela COVID-19".

O subsídio de doença para quem fica impossibilitado de trabalhar com a doença vale por 28 dias, garantindo o pagamento pela Segurança Social da totalidade da retribuição líquida ao trabalhador.

A mesma regra aplica-se por 14 dias às quarentenas de contactos de risco para os quais é impossível realizar teletrabalho, mas neste caso a legislação de setembro não prevê o fim da medida no final deste ano.

O número de baixas pagas pela Segurança Social para quem fica em isolamento ou doente devido ao novo coronavírus mais que duplicou em novembro, num crescimento de 154%, para um total de 72 235 beneficiários, segundo estatísticas publicadas segunda-feira.

Trata-se de um máximo desde o início da pandemia para um mês em que foram processados mais 43 822 subsídios e que ficou marcada por um aumento acentuado no número de infeções no país.

Desde março, foram pagos 239 928 subsídios associados à Covid-19, sendo que os mais de 72 mil apoios pagos apenas no último mês representam praticamente um terço do total.

O grande salto no número de beneficiários dos subsídios de doença relacionados com a Covid deverá fazer aumentar substancialmente a despesa nesta rubrica da Segurança Social.

Até outubro, as despesas com subsídios de doença - incluindo o regime geral não relacionado com Covid - perfaziam 606,9 milhões de euros, com um crescimento de 18,5% em relação ao mesmo período de 2019. Para o conjunto do ano, o governo prevê gastar 641,9 milhões de euros.