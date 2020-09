Regiões de Lisboa e Porto com teletrabalho e horários desfasados

As regiões de Lisboa e do Porto vão ter regras mais apertadas a partir do dia 15 de setembro com a passagem à situação de contingência em todo o país.

A modalidade do teletrabalho vai manter-se quando possível e os horários de trabalho passarão a ser desfasados para evitar ajuntamentos, em especial nos momentos de refeição.

“Vamos manter para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto as medidas previstas para o teletrabalho”, começou por indicar o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros.

“Aprovámos, na generalidade para consulta com os parceiros sociais, um conjunto de medidas que visam a organização do trabalho em espelho, para que rotativamente as pessoas possam estar em teletrabalho e ausentes e/ou em trabalho presencial”, acrescentou António Costa depois da reunião do Governo que aprovou a passagem do país a situação de contingência a partir do dia 15 de setembro.

“Assegurar o desfasamento horário quer das entradas e das saídas quer o desfasamento horário das pausas e das refeições”, indicou António Costa, recordando que nos primeiros surtos o momento de contágio era sobretudo o momento das pausas para refeições.

Também para os transportes públicos, o Governo pretende “reduzir ao máximo os movimentos pendulares”.

O objetivo, sublinhou o primeiro-ministro, é “manter a pandemia controlada de forma a criar condições para a recuperação económica e social do país.”

Notícia atualizada às 14h28