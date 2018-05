Regiões de turismo exigem reforço de verbas e autonomia

Há dez anos que a verba atribuída às regiões de turismo portuguesas está congelada. Se em 2008 o valor inscrito no Orçamento de Estado (OE) era de 20 milhões de euros, uma década volvida contabilizam-se 19,9 milhões de euros. O setor tem somado recordes de crescimento. Em dez anos, passou de 13,5 milhões para 20,6 milhões de turistas e os proveitos totais quase duplicaram, atingindo no ano passado os 3,39 mil milhões de euros. As entidades regionais de turismo reivindicam um reforço das verbas, mas também competências administrativas.

“Os valores não são compatíveis com as necessidades para a estruturação e qualificação do produto” e, ainda para mais, “temos de viver com as cativações”, acusa Desidério Silva, presidente da Turismo do Algarve. Segundo afirma, a região tem de pagar “salários, publicações, custos de funcionamento e, no fim, sobra muito, muito pouco para promoção”. Com as cativações, que “há sempre, é provável que se chegue a junho/julho e já não haja meios financeiros”, frisa. Isto porque há transferências do OE que carecem de autorização do Ministério das Finanças para ser utilizadas.

As verbas “não têm aumentado e isso é a nossa grande preocupação”, diz Francisco Coelho, presidente da Associação Nacional de Turismo. “As dotações são o motor para que as regiões tenham capacidade de exercer as suas funções de promoção turística e de qualificação dos destinos, e “o turismo merece que haja o reconhecimento que a atividade tem sido o motor de crescimento da economia”, sublinha.

Desequilíbrio ao centro

Pedro Machado, presidente da Turismo do Centro, recorda que a verba do OE “manteve-se praticamente inalterada nos últimos 10 anos” e, fruto da agregação de território que a região foi alvo em 2013, “penaliza particularmente o centro” do país. O responsável defende uma alteração nos critérios de atribuição das verbas. Este ano, a Turismo do Centro tem inscrita uma transferência ao abrigo do OE de 3,7 milhões de euros e a “manter-se a atual equação de financiamento, o centro nunca se conseguirá nivelar com o resto do país”, afirma.

As verbas distribuídas às regiões de turismo têm em conta uma ponderação entre o número de camas e de dormidas, área do território e o número de municípios. As variáveis com mais peso referem-se à atividade hoteleira. “Marcas maduras como o Porto, Lisboa ou o Algarve verão continuamente o seu orçamento crescer e a discrepância com o centro e o Alentejo irá aumentar”, frisa Pedro Machado. “Estes parâmetros podem parecer equilibrados, mas não o são”, considera também Desidério Silva. Pedro Machado defende que a dimensão do território deveria ter uma representatividade igual ao número de camas e de dormidas. “É necessário criar equidade, uma vez que estes territórios enfrentam maiores debilidades, precisamos de políticas públicas que equilibrem esse desvio”.

Esta questão também não é pacífica. Francisco Coelho questiona “se sabemos quais são” os critérios, pois “são idênticos há 14 anos”, e os dados em que se baseiam “estão desatualizados”. Para o presidente da Associação Nacional do Turismo, entidade que representa regiões de turismo e associações do setor e empresariais, “o poder está cada vez mais centralizado e o grito é a autonomia”. Para Francisco Coelho, a Lei 33/2013, que estabelece o regime jurídico das regiões de turismo de Portugal continental, deve tornar-se uma realidade no terreno, ou seja, as regiões deveriam ter autonomia administrativa e financeira.

Para Pedro Machado, as entidades regionais de turismo “são falsas organizações autónomas”, que dependem da tutela, e isso provoca “falta de flexibilidade para administrar as nossas opções, estamos sempre carentes de autorização”, de que “os ministérios da Economia e das Finanças validem despesas”.