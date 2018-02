Registo de marcas em Portugal volta a bater recorde “astronómico”

Quando Jorge Vieira registou a marca T-Shirt Lovers, no final do ano passado, estava longe de imaginar que fazia parte de um fenómeno. Depois de meses a pesquisar nomes, chegou a uma conclusão.

“Quis um título em inglês para mais tarde poder internacionalizar” conta ao DN/Dinheiro Vivo o também criador da Maudlin Clothing. O registo na internet demorou 20 minutos e custou 124,45 euros. A T-Shirt Lovers ainda não está no mercado, mas o nome já ninguém lhe tira. E ainda contribuiu para um recorde nacional.

O fenómeno não tem explicação. Não existe na Europa um país com tantos registos de marcas por milhão de habitante como Portugal. “Julgamos sempre que já atingimos o número máximo e no ano seguinte volta a crescer”, afirma Maria Leonor Trindade, presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 2017 deu-lhe razão. Deram entrada no instituto mais de 22 500 pedidos para registar novas marcas, mais 7% face ao ano anterior. Destes, foram concedidos mais de 18 700, um aumento de16% em relação a 2016. São registadas, em média, 1900 marcas por mês.

Os números são “astronómicos”, segundo Leonor Trindade, e fazem de Portugal um “caso de estudo europeu”. O crescimento da economia poderia ser a explicação lógica, mas os números do INPI revelam que mesmo nos piores anos da crise o número de pedidos aumentou. “Não há uma justificação objetiva. Podemos pensar que é por sermos um país muito ligado ao comércio, mas precisamos de um estudo sério e independente que explique este fenómeno. Queremos fazê-lo já este ano”, revela a presidente do INPI.

Para Jorge Vieira, que já tem duas marcas registadas, há um conjunto de razões que explicam os números: a “criatividade dos portugueses” e a “simplicidade do processo”. Para o empresário, “o registo da marca deve ser o primeiro passo a dar quando se tem um projeto, por uma questão de proteção. Caso contrário, o nome da empresa pode perder-se, porque há quem registe marcas para poder utilizá-las no futuro”.

A maior parte dos registos, cerca de 30%, divide-se entre áreas como publicidade e negócios comerciais, educação, atividades desportivas e culturais, bebidas alcoólicas e restauração.

Segundo Ricardo Miranda, especialista em marcas e fundador da agência Wonder\Why, “registar uma marca é reduzir o risco de falhanço”.

Os números do INPI não surpreendem o responsável. “Os empreendedores portugueses aprenderam a aventurar-se em zonas sem pé, mas já não o fazem sem boias. Entre nós circulam dezenas de histórias de donos de marcas que ficaram sem elas por falta de registo, seja no INPI, seja nos institutos internacionais. Custa dinheiro, mas tem de fazer parte do modelo de negócio. Os portugueses são tudo menos inconscientes quando o dinheiro sai do nosso bolso. E investimos no registo das marcas”, explica.

O crescimento sustentado de registos, conclui Ricardo Miranda, “vem da criação de marcas em negócios em que temos vantagem competitiva e na base das marcas está a sua proteção. Portugal já é uma referência mundial no seu programa de vacinação de bebés. Uma nova marca também é como um bebé para os seus criadores. Registá-la é vaciná-la para que possa enfrentar a concorrência de boa saúde. É bom saber que também damos cartas neste campeonato”.

O INPI, que é tutelado pelo Ministério da Justiça, gera todos os anos mais de 17 milhões de euros de receitas para o Estado. Cerca de 70% desse montante não resulta das marcas, mas da validação de patentes europeias em Portugal.

Em 2017 foram validadas 5223 patentes europeias, mais 8,8% face ao ano anterior. Já o registo de patentes nacionais continua em níveis considerados baixos para a média europeia. No ano passado foram registadas 159 patentes nacionais, apenas mais 6 do que no ano anterior.

“Gostávamos que fossem mais, porque é um indicador importante para o nível de desenvolvimento de um país, mas estão dentro das expetativas. Por vezes não é falta de inovação. Temos grandes empresas que desenvolvem patentes mas não as registam em Portugal”, conclui a presidente do INPI.

Com Ana Marcela