Registos em domínio .pt ultrapassa os 150 mil em 2022 e atinge novo recorde

Os registos em domínio .pt registaram um recorde no ano passado, ao ultrapassarem os 150 mil e crescerem 10% face a 2021, divulgou esta quarta-feira o .PT, entidade responsável pela gestão nesta área.

"O domínio .pt acaba de atingir um novo recorde ao contabilizar 150.525 registos em 2022, mais 13.604 do que no ano anterior, o que representa um crescimento de 10%, segundo dados divulgados pelo .PT, entidade responsável pela gestão do domínio de topo português", lê-se no comunicado.

Os meses de março (15.612) e outubro (15.656) "confirmaram a tendência verificada nos últimos anos e voltaram a assinalar o maior número de registos", sendo que na segunda metade do ano "contabilizaram-se quase 76 mil novos registos em .pt, mais 12.435 do que no período homólogo, o que corresponde a um aumento de 20%".

Durante o ano passado, foram registados "50.249 domínios via Empresa na Hora, mais 10.934 do que em 2021, nomeadamente através da iniciativa 3em1.pt, em parceria com os Agentes de Registo, que atribui a quem crie uma empresa, associação ou sucursal na hora, um pacote de serviços gratuitos, pelo período de um ano, que inclui um domínio .pt", adianta.

De acordo com o .PT, "a necessidade de as empresas, nomeadamente as micro, pequenas e médias empresas, abraçarem a transformação digital e adotarem cada vez mais uma presença 'online', aliada à segurança e credibilidade que o domínio .pt oferece, ajudam a explicar o crescimento contínuo e o bom desempenho do último ano".

O número de registos atingido no passado "supera os resultados dos anos de pandemia, que eram até aqui os melhores de sempre fruto da aposta de empresas e cidadãos no digital", sublinha a presidente do Conselho Diretivo do .PT, Luísa Ribeiro Lopes, citada em comunicado.

"As empresas, em particular, perceberam que têm de continuar a fazer esta transformação e a investir numa presença 'online' para impulsionar os seus negócios. O .PT acompanha essa fase da vida das empresas e oferece hoje um serviço que é reconhecido como de referência, seguro, credível e de confiança, num momento em que estas características são tão importantes", prossegue a responsável.

Estes números "deixam-nos muito satisfeitos e consolidam o trabalho que o .PT desenvolve, quer na promoção de uma Internet mais segura e de confiança, quer na área da capacitação e inclusão digitais. Há dez anos que o domínio .pt cresce de forma consecutiva, assumindo-se como um verdadeiro caso de sucesso entre os domínios europeus", remata.

Enquanto responsável pela gestão do domínio de topo português, "o .PT tem vindo a alargar a sua área de atuação e desempenha hoje um papel importante no desenvolvimento das competências digitais em Portugal, através do apoio e desenvolvimento de programas como o INCoDe.2030, o MUDA ou a Rampa Digital", é referido no comunicado.