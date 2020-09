Regresso às aulas. Famílias reduzem compras para 340 euros

As famílias portuguesas preveem gastar, em média, 340 euros em compras para o regresso às aulas, menos 6,3% que as previsões de gastos de 2019, avança o estudo Observador Cetelem Regresso às Aulas 2020. Desde 2016 que os portugueses não estimavam gastar tão pouco neste período.

O corte no orçamento com o regresso às aulas poderá poderá explicar-se por a maioria dos encarregados de educação obterem hoje gratuitamente os manuais escolares, mas também com uma tendência de maiores níveis de poupança. Só um 20% dos encarregados de educação tenciona manter as despesas com a educação iguais ou semelhantes às de 2019, diz o relatório da Cetelem.

No total, 60% dos inquiridos acredita que terá de poupar neste regresso às aulas, sendo que 37% refere já ter poupanças, mas 32% referem não ter poupanças nem tem intenções de as fazer. Já 33% dizem que os gastos com o regresso às aulas são influenciados pela redução de rendimentos do agregado devido ao confinamento.

Para 26% dos participantes no inquérito, os gastos vão depender da evolução da situação epidemiológica e, portanto, vão comprar apenas o material necessário. Já 24% dizem que os seus gastos são influenciados pela situação profissional de um membro do agregado familiar. Apenas para 17% irão manter-se iguais aos do ano passado.

Desde 2016 a diminuir

Em 2016, as intenções de compras no regresso às aulas eram de 455 euros, diminuindo para 399 euros em 2017. Esta tendência de redução verificou-se também no ano passado (363 euros), sendo apenas interrompida em 2018 quando foram de 487 euros.

O estudo avança que este ano, pela primeira vez, regista-se um aumento dos que não gastarão mais de 250 euros, sendo este o valor indicado pela maioria dos inquiridos (51%), mais 11 pontos percentuais (p.p.) face ao ano anterior.

Já 22% dos portugueses têm a intenção de gastar em média entre 251 euros e 500 euros e 6% gastarão mais de 501 euros (-3 p.p.), enquanto 21% disseram não saber ou optaram por não responder.

No ensino pré-escolar, os gastos médios previstos são cerca de 285 euros, no 1º Ciclo de 329 euros, no 2º ciclo rondam os 352 euros e no 3º ciclo 338 euros. A partir do ensino secundário, as estimativas de gastos aumentam substancialmente, para uma média de 392 euros.

Em comparação com o ano passado, o único grau de escolaridade onde há um aumento nas intenções de gastos é no 1º ciclo (mais 17 euros). No ensino privado os gastos mantém-se quase inalterados face a 2019, 388 em comparação com 386 euros, mas reduzem sete pontos percentuais nos que têm estudantes no ensino público.

Os inquiridos que vão obter manuais escolares de forma gratuita dizem que o montante que iriam despender neste material será agora utilizado em despesas familiares correntes (68%) e na aquisição de outro material escolar (42%), ao passo que 12% destinarão essa verba a poupanças e 3% reservam o montante para despesas com férias.

Já em semanada, os de educação encarregados preveem disponibilizarem, em média, 26 euros por semana para os estudantes gastarem no período de aulas, mais 6 euros face ao ano anterior.