Regulador das comunicações propõe ao Governo redução da taxas de espetro

A Anacom concorda com os operadores de comunicações de que o custo pela utilização das frequências podia ser mais baixo, e apresentou proposta nesse sentido ao Executivo.

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) apresentou ao Governo uma proposta para reduzir as taxas de espetro pagas pelas empresas de telecomunicações pela utilização das frequências. “Nós propusemos, há algumas semanas, dentro do nosso papel de coadjuvação do Governo, que haja uma nova portaria sobre as taxas de utilização do espetro”, disse João Cadete de Matos, presidente da Anacom, em entrevista ao Negócios e Antena 1. O Estado recebe anualmente com esta taxa 44,2 milhões de euros.

O regulador das comunicações vai assim de encontro às pretensões das empresas de telecomunicações, como a Altice, NOS e Vodafone, que pedem uma redução da taxa de pelo menos 50%. O aumento do espetro de cada operador depois do leilão do 5G fará com que, mesmo com a redução da taxa, o Estado não perca dinheiro, defendem as empresas do setor.

Questionado sobre o valor da redução sugerida ao Executivo, Cadete de Matos afirmou “que em termos de valor anual traduz-se em várias dezenas de milhões de euros, ou seja, significa que é de facto algo substancial”.

O responsável sublinha que é preciso “aguardar pelo documento que o Governo nos vai pedir para colocar em consulta pública. É uma decisão do Governo”.